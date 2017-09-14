Хоккеисты «Ак Барса» обыграли в овертайме «Северсталь» в матче КХЛ

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«Ак Барс» победил в Казани со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Голы у казанцев забили Андрей Марков (36-я минута) и Антон Ландер (61-я). У «Северстали» отличился Дмитрий Кагарлицкий (45-я).

До 36-й минуты команды играли с большим количеством моментов и бросков, но без заброшенных шайб. Только в конце второго периода «Ак Барс» реализовал большинство. Андрей Марков делал передачу на «пятак», но шайба попала в защитника «Северстали» и залетела в ворота. Гости отыгрались в начале третьего периода благодаря голу Кагарлицкого, который переиграл Эмиля Гарипова. В овертайме решающую шайбу забросил Ландер.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября дома против рижского «Динамо», а «Северсталь» 16 сентября в Нижнекамске встретится с местным «Нефтехимиком».