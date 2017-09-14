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14 сентября 2017, 21:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли в овертайме «Северсталь» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 14 сен — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

<em>КАЗАНЬ 14 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вадим Кузнецов.</em> Хоккеисты казанского Ак Барса выиграли у череповецкой <span class=error>Северстали</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Ак Барс» победил в Казани со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Голы у казанцев забили Андрей Марков (36-я минута) и Антон Ландер (61-я). У «Северстали» отличился Дмитрий Кагарлицкий (45-я).

До 36-й минуты команды играли с большим количеством моментов и бросков, но без заброшенных шайб. Только в конце второго периода «Ак Барс» реализовал большинство. Андрей Марков делал передачу на «пятак», но шайба попала в защитника «Северстали» и залетела в ворота. Гости отыгрались в начале третьего периода благодаря голу Кагарлицкого, который переиграл Эмиля Гарипова. В овертайме решающую шайбу забросил Ландер.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября дома против рижского «Динамо», а «Северсталь» 16 сентября в Нижнекамске встретится с местным «Нефтехимиком».

14.09.2017 19:00 Зрители 5159 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 ОТ Северсталь
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Александр Гулявцев
Вратари
Эмиль Гарипов Юлиус Гудачек
1-й период
Александр Щербина 18:53
2-й период
Макар Хабаров 24:01
Юрий Трубачев 33:51
35:48 Андрей Марков (Дж. Азеведо, Ф. Малыхин)
36:41 Станислав Галиев
36:59 Андрей Марков
Максим Рыбин 36:59
3-й период
Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин) 44:45
Овертайм
60:47 Антон Ландер (А. Яруллин, Р. Клинкхаммер)
Статистика
4 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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