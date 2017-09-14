Форвард «Сибири» Санников дисквалифицирован на два матча КХЛ
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт. Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Степан Санников дисквалифицирован на два матча за некорректное поведение в игре чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем», сообщается на официальном сайте лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча, прошедшая в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.
Как отмечается в сообщении,
Кроме того, нападающий ярославского «Локомотива» Владислав Картаев за атаку соперника в голову и шею в домашнем матче с магнитогорским «Металлургом» в среду (игра закончилась победой ярославцев в овертайме со счетом 3:2) дисквалифицирован на одну игру и оштрафован.
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