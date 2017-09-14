Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31009414/
14 сентября 2017, 19:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард «Сибири» Санников дисквалифицирован на два матча КХЛ

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Степан Санников дисквалифицирован на два матча за некорректное поведение в игре чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем», сообщается на официальном сайте лиги.

Нападающий новосибирского хоккейного клуба Сибирь Степан <span class=error>Санников</span> дисквалифицирован на два матча за некорректное поведение в игре чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с подмосковным Витязем сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Как отмечается в сообщении, спортивно-дисциплинарный комитет наказал Санникова за оскорбление судей и неспортивное поведение, хоккеист также заплатит денежный штраф.

Кроме того, нападающий ярославского «Локомотива» Владислав Картаев за атаку соперника в голову и шею в домашнем матче с магнитогорским «Металлургом» в среду (игра закончилась победой ярославцев в овертайме со счетом 3:2) дисквалифицирован на одну игру и оштрафован.

Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото