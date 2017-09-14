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14 сентября 2017, 19:57 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче КХЛ

ТАСС, 14 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимский клуб выиграл со счетом 2:1. Увеличить
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У гостей отличился Юрий Сергиенко (7-я минута). В составе хозяев шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (55) и Линус Умарк (57).

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 16 очками располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче уфимцы 16 сентября примут московский «Спартак», «Торпедо» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».

14.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 2:1 Торпедо НН
(0:1, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Петерис Скудра
Вратари
Бен Скривенс Иван Лисутин 59:31
1-й период
03:37
Юрий Сергиенко (В. Галузин, Д. Паршин) 06:10
Каспарс Даугавиньш 12:57
2-й период
21:01 Игорь Макаров
Вячеслав Кулемин 27:44
Михаил Григорьев 33:01
33:43 Денис Куляш
35:14 Вячеслав Солодухин
3-й период
43:17 Евгений Бодров
Андрей Ермаков 51:50
54:06 Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
56:49 Линус Умарк
57:23 Артем Федоров
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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Салават Юлаев
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