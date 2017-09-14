«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче КХЛ

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У гостей отличился Юрий Сергиенко (7-я минута). В составе хозяев шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (55) и Линус Умарк (57).

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 16 очками располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче уфимцы 16 сентября примут московский «Спартак», «Торпедо» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».