«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче КХЛ
ТАСС, 14 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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У гостей отличился Юрий Сергиенко (7-я минута). В составе хозяев шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (55) и Линус Умарк (57).
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 16 очками располагается на пятой строчке на Западе.
В следующем матче уфимцы 16 сентября примут московский «Спартак», «Торпедо» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».
|14.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|2:1
|Торпедо НН
|(0:1, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Петерис Скудра
Вратари
|Бен Скривенс
|Иван Лисутин 59:31
|1-й период
|03:37
|Юрий Сергиенко (В. Галузин, Д. Паршин)
|06:10
|Каспарс Даугавиньш
|12:57
|2-й период
|21:01
|Игорь Макаров
|Вячеслав Кулемин
|27:44
|Михаил Григорьев
|33:01
|33:43
|Денис Куляш
|35:14
|Вячеслав Солодухин
|3-й период
|43:17
|Евгений Бодров
|Андрей Ермаков
|51:50
|54:06
|Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|56:49
|Линус Умарк
|57:23
|Артем Федоров
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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