«Это больной человек! В прямом смысле слова…» Экс-тренер из КХЛ избил прохожего

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Финский тренер, работавший в омском «Авангарде» в разные периоды с 2010 по 2015 годы, известен неординарными поступками. И теперь он снова попал в скандальную ситуацию.

Как сообщают финские СМИ, Сумманен напал на прохожего в центре Хельсинки. Это произошло рядом с одним из ночных клубов. Как рассказывают свидетели, Раймо начал бить человека ногами, когда тот уже упал на землю — и нанес ему минимум 10 ударов. А может, и больше — кто считал?

Тут же была вызвана полиция, но Сумманен скрылся до приезда служителей закона.

…Прошлый сезон Раймо пропустил. В этом работал ассистентом тренера в одной из низших финских лиг. Человек в 55 лет не у дел, а все из-за своего характера.

Хотя Сумманен подавал большие надежды. На Кубке мира-2004 довел сборную Финляндии до финала, где едва не дернул Канаду (2:3). Но прославился таким неадекватным поведением в раздевалке, что сами финны его убрали. На тренерский мостик Сумманен вернулся спустя четыре года, только в 2008-м. И в этот период проходил курс лечения.

Как мне рассказали люди из Омска, Сумманен вообще не пьет. Это такой у него склад характера. Ну и видимо, осеннее обострение.

«Сумманен — больной человек. Причем в прямом смысле слова, — заметил в твиттере известный комментатор Дмитрий Федоров. — Надо посочувствовать. Обострения — весной и в начале осени».

И в этой цитате нет никакого осуждения. Сумманена искренне, по-человечески жаль.

Какие истории о Сумманене мы вспомним?

Так, в сезоне-2014/15 после матча КХЛ в Москве Сумманен предложил тренеру московского «Динамо» Харийсу Витолиньшу подраться.

В другой раз Сумманен работал помощником главного тренера «Эспоо» и во время матча плей-офф назвал главного тренера «Кокколы» Антти Кархулу «педофилом». За это Раймо был вызван в полицию.

А вот еще пара историй

После поражения в шестом матче финала Кубка Гагарина от «Динамо» в Москве он решил зачем-то не лететь домой в Омск, а готовиться к седьмому матчу на месте. Сумманен велел всем заночевать в столице. Но команда давно выехала из отеля, в одну гостиницу так много народу заселить было нереально. Поэтому автобусом поехали развозить игроком по разным отелям. С утра потом так же всех собирали. Летели домой обалдевшие. Возможно, поэтому на седьмой матч игроки «Авангарда» не успели восстановиться.

Еще Сумманен очень любил заигрывать с болельщиками. Понимал, что это серьезная сила. На одной из встреч с фанатами он услышал от них, что Егор Аверин когда-то играл центра по юношам — и реально поставил Аверина в центр.

А перед седьмым матчем финала провел с болельщиками тайную встречу, где попросил объединиться всех перед решающим боем. В итоге некоторые дошли до того, что заказали полицейский бобик, который приехал под окна гостиницы, где жило «Динамо», и сирена мешала московской команде спать. Но соперник решил проблему просто — сходил в аптеку и купил всем беруши.

Правда ли, что Сумманен в раздевалке однажды подрался с Яромиром Ягром? Нет, этого не было. Но это случилось перед седьмым матчем с «Магниткой» в плей-офф. Раймо подзуживал Ягра, пытался завести. И перестарался. Руководитель клуба Анатолий Бардин об этом узнал и отстранил Сумманена после разговора с патроном «Авангарда», губернатором Омской области Леонидом Полежаевым.

Сумманен не бил лежащего Ягра ногами возле бара. Как говорится, и на этом спасибо!