ЦСКА одолел хабаровский «Амур» по буллитам

ЦСКА, который после осечки в матче за Кубок Открытия не знает поражений, продолжил победную серию в Хабаровске. Тем не менее, «Амур» очко в свою копилку заработал, уступив армейцам лишь в серии буллитов — 2:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Первый период остался за гостями — 1:0. Уже на 5-й минуте хлёстким броском свой четвёртый гол в сезоне забил Антон Бурдасов. Правда, шайбу засчитали после видеопросмотра.



После первого отдыха «Амур» некоторое время успел поиграть в двойном меньшинстве, а когда хозяева уже оказались в равных составах, Валерий Ничушкин увеличил преимущество армейцев — 2:0.



«Тигры» достаточно быстро сократили разрыв усилиями Владислава Ушенина.



Спас команду от поражения в основное время Вячеслав Ушенин — 2:2.



Гости сумели взять верх лишь в серии буллитов.

— По самоотдаче и выполнению игрового задания мне не в чем упрекнуть команду, — сказал наставник «Амура» Андрей Мартемьянов. — Ребята молодцы, они сражались до конца, шли вперёд и добились своего. Были отрицательные моменты, мы их разберём, но в принципе содержанием игры я доволен.

Теперь в активе «тигров» 11 очков и 11-е место в конференции «Восток». Очередной матч «Амур» проведёт дома 15 сентября против клуба «Слован» из Братиславы.

«Амур» — ЦСКА — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Голы: 0:1 — Бурдасов — 4.53, 0:2 — Ничушкин (Марченко, Блажиевский) — 26.59, 1:2 — Вл. Ушенин (Горшков, Кондратьев) — 33.24 бол, 2:2 — В. Ушенин (Горшков, Кондратьев) — 55.36 бол, 2:3 — Кузьменко (ПБ) — 65.00.

Вратари: Метсола — Сорокин.

Броски: 58−53 ;.

Броски в створ: 33−27 ;.

Вбрасывания: 32−32 ;.

Блокированные броски: 11−11 ;.

Силовые приемы: 22−21 ;.

Фол против игрока: 3−3 ;.

Штраф: 10−14.