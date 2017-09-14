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14 сентября 2017, 0:01 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

В матче СКА худшими снова стали судьи

«Автомобилист» не заявил ведущих игроков, армейцы выиграли, не напрягаясь.

Автомобилист не заявил ведущих игроков армейцы выиграли не напрягаясь. Увеличить
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«Автомобилист» готовился к игре, увлеченно пиная мяч, как вдруг он улетел в угол. За ним на правах молодого побежал Никита Трямкин. Я предусмотрительно отошел в сторону.

— Ты чего испугался? — спросил меня самый высокий хоккеист КХЛ.

— Мало ли, может, вы в футбол играть не умеете, — отвечал я.

— Даааа, это правда, — сказал Никита, но передачу отдал точную, хотя и низом, видимо, чтобы не попасть в меня. Накануне мы долго и обстоятельно общались. Но он так и не сказал, с кем «Автомобилист» сыграет в финале Кубка Гагарина. — Кто попадется — с тем и сыграем, — говорил он с еле заметной улыбкой.

Перед матчем спросил, с каким счетом обыграют СКА. Ответом было: Поборемся. Составы еще не были известны, а вот потом стало понятно, откуда сомнения в собственных силах: Владимир Крикунов оставил в запасе сразу шестерых игроков основы, включая основного вратаря Коваржа, лучшего снайпера Голышева, второго центра Кучерявенко, а еще Лямина, Крикунова и Михнова — все они играют в команде ведущие роли.

Олегу Знарку его совет соперникам относиться попроще к матчам со СКА, чтобы не проигрывать легко следующие игры, еще долго будут припоминать. Вот только Крикунов совету этому следовал еще год назад, когда только пришел в «Автомобилист». На встречу с армейцами в Санкт-Петербурге он не выпустил все тех же Голышева с Михновым и заодно Коукала с Симаковым. Тогда — не просто прокатило: екатеринбуржцы победили 2:1, при том что их перебросали в два раза, но Устинский больше одной шайбы был пропускать не намерен, сделав 39 сэйвов.

В этот раз Игоря отправили в ВХЛ, где он в первом же матче за «Горняк» отразил 65 бросков из 68, а в раме появился Сохатский, и все пошло не так. Причем тон игре задало удаление Паре, который пытался сыграть на добивании после броска убегавшего в меньшинстве «1 в 0» Бека, но угодил по ловушке только что накрывшего шайбу Коскинена, за что получил две минуты. Формально удаление можно было дать, но если выписывать такие, то почему не выгнать заодно и Гусева, который ошибся в зоне атаки, а, догоняя Бека, толкнул того клюшкой в ногу?

СКА в итоге забил и «5 на 3» — Ковальчук прошил вратаря «Автомобилиста», и сразу после — «5 на 4», когда Сохатский показал всем, какие у него проблемы с контролем отскоков. Вторая, третья и четвертая шайбы — его: он отбивал шайбу перед собой. А там уже все было ясно.

СКА и так очень и очень силен. Для ослабленного «Автомобилиста» — чересчур силен даже без помощи арбитров, которые опять перестарались. В предыдущем матче ошибочно удалили ключевого игрока меньшинства «Лады» Новотны, да еще и на 4 минуты, что позволило армейцам выйти вперед. Ошибки признал главный судья КХЛ. Тут — тоже сработали не лучшим образом. В результате петербуржцы даже не напряглись.

Игорь ЕРОНКО
из Санкт-Петербурга.

13.09.2017 19:30 Зрители 11005 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 6:2 Автомобилист
(4:1, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Владимир Крикунов
Вратари
Микко Коскинен Владимир Сохатский
1-й период
Георгий Мишарин 02:09
Франсис Паре 03:15
03:30 Илья Ковальчук (Н. Гусев)
04:42 Александр Барабанов (М. Чудинов, И. Ковальчук)
09:04 Александр Барабанов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
Дмитрий Пестунов 10:03
Франсис Паре (Н. Трямкин) 13:15
13:45 Никита Гусев (Н. Прохоркин, Д. Рундблад)
17:58 Сергей Плотников
2-й период
22:43 Сергей Калинин
29:35 Никита Гусев (Д. Рундблад, Ан. Зубарев)
30:14 Илья Ковальчук (А. Барабанов, П. Дацюк)
30:51 Александр Дергачев
33:40 Никита Гусев
3-й период
Александр Щемеров (Е. Чесалин, Д. Пестунов) 50:26
59:00 Сергей Плотников
Статистика
18 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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