В матче СКА худшими снова стали судьи

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«Автомобилист» готовился к игре, увлеченно пиная мяч, как вдруг он улетел в угол. За ним на правах молодого побежал Никита Трямкин. Я предусмотрительно отошел в сторону.

— Ты чего испугался? — спросил меня самый высокий хоккеист КХЛ.

— Мало ли, может, вы в футбол играть не умеете, — отвечал я.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Игроки "Автомобилиста" пока отказываются говорить, с каким счетом обыграют СКА, но планируют отнестись к матчу просто <a href="https://t.co/sHZdnFU5Fq">pic.twitter.com/sHZdnFU5Fq</a></p>— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) <a href="https://twitter.com/IgorEronkoRus/status/907984854427545600">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Даааа, это правда, — сказал Никита, но передачу отдал точную, хотя и низом, видимо, чтобы не попасть в меня. Накануне мы долго и обстоятельно общались. Но он так и не сказал, с кем «Автомобилист» сыграет в финале Кубка Гагарина. — Кто попадется — с тем и сыграем, — говорил он с еле заметной улыбкой.

Перед матчем спросил, с каким счетом обыграют СКА. Ответом было: Поборемся. Составы еще не были известны, а вот потом стало понятно, откуда сомнения в собственных силах: Владимир Крикунов оставил в запасе сразу шестерых игроков основы, включая основного вратаря Коваржа, лучшего снайпера Голышева, второго центра Кучерявенко, а еще Лямина, Крикунова и Михнова — все они играют в команде ведущие роли.

Олегу Знарку его совет соперникам относиться попроще к матчам со СКА, чтобы не проигрывать легко следующие игры, еще долго будут припоминать. Вот только Крикунов совету этому следовал еще год назад, когда только пришел в «Автомобилист». На встречу с армейцами в Санкт-Петербурге он не выпустил все тех же Голышева с Михновым и заодно Коукала с Симаковым. Тогда — не просто прокатило: екатеринбуржцы победили 2:1, при том что их перебросали в два раза, но Устинский больше одной шайбы был пропускать не намерен, сделав 39 сэйвов.

В этот раз Игоря отправили в ВХЛ, где он в первом же матче за «Горняк» отразил 65 бросков из 68, а в раме появился Сохатский, и все пошло не так. Причем тон игре задало удаление Паре, который пытался сыграть на добивании после броска убегавшего в меньшинстве «1 в 0» Бека, но угодил по ловушке только что накрывшего шайбу Коскинена, за что получил две минуты. Формально удаление можно было дать, но если выписывать такие, то почему не выгнать заодно и Гусева, который ошибся в зоне атаки, а, догоняя Бека, толкнул того клюшкой в ногу?

СКА в итоге забил и «5 на 3» — Ковальчук прошил вратаря «Автомобилиста», и сразу после — «5 на 4», когда Сохатский показал всем, какие у него проблемы с контролем отскоков. Вторая, третья и четвертая шайбы — его: он отбивал шайбу перед собой. А там уже все было ясно.

СКА и так очень и очень силен. Для ослабленного «Автомобилиста» — чересчур силен даже без помощи арбитров, которые опять перестарались. В предыдущем матче ошибочно удалили ключевого игрока меньшинства «Лады» Новотны, да еще и на 4 минуты, что позволило армейцам выйти вперед. Ошибки признал главный судья КХЛ. Тут — тоже сработали не лучшим образом. В результате петербуржцы даже не напряглись.