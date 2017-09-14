В матче СКА худшими снова стали судьи
«Автомобилист» не заявил ведущих игроков, армейцы выиграли, не напрягаясь.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Автомобилист» готовился к игре, увлеченно пиная мяч, как вдруг он улетел в угол. За ним на правах молодого побежал Никита Трямкин. Я предусмотрительно отошел в сторону.
— Ты чего испугался? — спросил меня самый высокий хоккеист КХЛ.
— Мало ли, может, вы в футбол играть не умеете, — отвечал я.
— Даааа, это правда, — сказал Никита, но передачу отдал точную, хотя и низом, видимо, чтобы не попасть в меня. Накануне мы долго и обстоятельно общались. Но он так и не сказал, с кем «Автомобилист» сыграет в финале Кубка Гагарина. — Кто попадется — с тем и сыграем, — говорил он с еле заметной улыбкой.
Перед матчем спросил, с каким счетом обыграют СКА. Ответом было: Поборемся. Составы еще не были известны, а вот потом стало понятно, откуда сомнения в собственных силах: Владимир Крикунов оставил в запасе сразу шестерых игроков основы, включая основного вратаря Коваржа, лучшего снайпера Голышева, второго центра Кучерявенко, а еще Лямина, Крикунова и Михнова — все они играют в команде ведущие роли.
Олегу Знарку его совет соперникам относиться попроще к матчам со СКА, чтобы не проигрывать легко следующие игры, еще долго будут припоминать. Вот только Крикунов совету этому следовал еще год назад, когда только пришел в «Автомобилист». На встречу с армейцами в
В этот раз Игоря отправили в ВХЛ, где он в первом же матче за «Горняк» отразил 65 бросков из 68, а в раме появился Сохатский, и все пошло не так. Причем тон игре задало удаление Паре, который пытался сыграть на добивании после броска убегавшего в меньшинстве «1 в 0» Бека, но угодил по ловушке только что накрывшего шайбу Коскинена, за что получил две минуты. Формально удаление можно было дать, но если выписывать такие, то почему не выгнать заодно и Гусева, который ошибся в зоне атаки, а, догоняя Бека, толкнул того клюшкой в ногу?
СКА в итоге забил и «5 на 3» — Ковальчук прошил вратаря «Автомобилиста», и сразу после — «5 на 4», когда Сохатский показал всем, какие у него проблемы с контролем отскоков. Вторая, третья и четвертая шайбы — его: он отбивал шайбу перед собой. А там уже все было ясно.
СКА и так очень и очень силен. Для ослабленного «Автомобилиста» — чересчур силен даже без помощи арбитров, которые опять перестарались. В предыдущем матче ошибочно удалили ключевого игрока меньшинства «Лады» Новотны, да еще и на 4 минуты, что позволило армейцам выйти вперед. Ошибки признал главный судья КХЛ. Тут — тоже сработали не лучшим образом. В результате петербуржцы даже не напряглись.
Игорь ЕРОНКО
из
|13.09.2017 19:30
|Зрители 11005
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|СКА
|6:2
|Автомобилист
|(4:1, 2:0, 0:1)
|Олег Знарок
|Владимир Крикунов
|Микко Коскинен
|Владимир Сохатский
|1-й период
|Георгий Мишарин
|02:09
|Франсис Паре
|03:15
|03:30
|Илья Ковальчук (Н. Гусев)
|04:42
|Александр Барабанов (М. Чудинов, И. Ковальчук)
|09:04
|Александр Барабанов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
|Дмитрий Пестунов
|10:03
|Франсис Паре (Н. Трямкин)
|13:15
|13:45
|Никита Гусев (Н. Прохоркин, Д. Рундблад)
|17:58
|Сергей Плотников
|2-й период
|22:43
|Сергей Калинин
|29:35
|Никита Гусев (Д. Рундблад, Ан. Зубарев)
|30:14
|Илья Ковальчук (А. Барабанов, П. Дацюк)
|30:51
|Александр Дергачев
|33:40
|Никита Гусев
|3-й период
|Александр Щемеров (Е. Чесалин, Д. Пестунов)
|50:26
|59:00
|Сергей Плотников
|18
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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