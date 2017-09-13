Дуайер: Игра в большинстве минского «Динамо» становится вcё лучше и лучше

«Победили благодаря хорошей игре в большинстве. С каждым поединком этот компонент становится вcё лучше и лучше. Нам было достаточно сложно забить в первом периоде. После того как не засчитали наш гол, игра немного замедлилась. Во втором периоде у команды получилось дважды реализовать большинство, после чего мы сосредоточились на обороне. Возможно, это не самый интересный и зрелищный матч для болельщиков, но я очень доволен тремя очками», — цитирует тренера официальный сайт клуба.