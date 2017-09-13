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13 сентября 2017, 23:34 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Игра в большинстве минского «Динамо» становится вcё лучше и лучше

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:0).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итоги матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>Ладой</span> (2:0). Увеличить
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«Победили благодаря хорошей игре в большинстве. С каждым поединком этот компонент становится вcё лучше и лучше. Нам было достаточно сложно забить в первом периоде. После того как не засчитали наш гол, игра немного замедлилась. Во втором периоде у команды получилось дважды реализовать большинство, после чего мы сосредоточились на обороне. Возможно, это не самый интересный и зрелищный матч для болельщиков, но я очень доволен тремя очками», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

13.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 2:0 Лада
(0:0, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Артис Аболс
Вратари
Юнас Энрот Александр Лазушин 58:38
1-й период
00:41 Джек Скилле
2-й период
Денис Зернов 21:25
21:34 Евгений Лисовец (А. Матерухин)
Дмитрий Костромитин 25:27
26:24 Куинтон Хауден (Д. Фонтэйн, Дж. Скилле)
Кирилл Дьяков 29:08
30:00 Марк-Андре Граньяни
39:36 Евгений Лисовец
3-й период
46:03 Кристиан Хенкель
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Новости КХЛ

Минское «Динамо», одолев «Ладу», одержало вторую «сухую» домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо», одолев «Ладу», одержало вторую «сухую» домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на льду «Минск-Арены» тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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