Дуайер: Игра в большинстве минского «Динамо» становится вcё лучше и лучше
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:0).
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«Победили благодаря хорошей игре в большинстве. С каждым поединком этот компонент становится вcё лучше и лучше. Нам было достаточно сложно забить в первом периоде. После того как не засчитали наш гол, игра немного замедлилась. Во втором периоде у команды получилось дважды реализовать большинство, после чего мы сосредоточились на обороне. Возможно, это не самый интересный и зрелищный матч для болельщиков, но я очень доволен тремя очками», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Артис Аболс
Вратари
|Юнас Энрот
|Александр Лазушин 58:38
|1-й период
|00:41
|Джек Скилле
|2-й период
|Денис Зернов
|21:25
|21:34
|Евгений Лисовец (А. Матерухин)
|Дмитрий Костромитин
|25:27
|26:24
|Куинтон Хауден (Д. Фонтэйн, Дж. Скилле)
|Кирилл Дьяков
|29:08
|30:00
|Марк-Андре Граньяни
|39:36
|Евгений Лисовец
|3-й период
|46:03
|Кристиан Хенкель
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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