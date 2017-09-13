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13 сентября 2017, 22:55 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

ТАСС, 13 сентября. Санкт-петербургский СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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За «Автомобилист» шайбы забросили Фрэнсис Паре (14-я минута), Александр Щемеров (51). В составе СКА отличились Илья Ковальчук (4, 31), Александр Барабанов (5, 10) и Никита Гусев (14, 30).

СКА лидирует в Западной конференции с 28 очками. «Автомобилист» занимает седьмое место в Восточной конференции с 15 очками. Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала десятой подряд в нынешнем сезоне. Петербургский клуб выиграл все матчи с начала чемпионата.

В следующем матче СКА примет магнитогорский «Металлург». «Автомобилист» сыграет в гостях с минским «Динамо». Обе встречи состоятся 15 сентября.

13.09.2017 19:30 Зрители 11005 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 6:2 Автомобилист
(4:1, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Владимир Крикунов
Вратари
Микко Коскинен Владимир Сохатский
1-й период
Георгий Мишарин 02:09
Франсис Паре 03:15
03:30 Илья Ковальчук (Н. Гусев)
04:42 Александр Барабанов (М. Чудинов, И. Ковальчук)
09:04 Александр Барабанов (П. Дацюк, И. Ковальчук)
Дмитрий Пестунов 10:03
Франсис Паре (Н. Трямкин) 13:15
13:45 Никита Гусев (Н. Прохоркин, Д. Рундблад)
17:58 Сергей Плотников
2-й период
22:43 Сергей Калинин
29:35 Никита Гусев (Д. Рундблад, Ан. Зубарев)
30:14 Илья Ковальчук (А. Барабанов, П. Дацюк)
30:51 Александр Дергачев
33:40 Никита Гусев
3-й период
Александр Щемеров (Е. Чесалин, Д. Пестунов) 50:26
59:00 Сергей Плотников
Статистика
18 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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