СКА одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

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За «Автомобилист» шайбы забросили Фрэнсис Паре (14-я минута), Александр Щемеров (51). В составе СКА отличились Илья Ковальчук (4, 31), Александр Барабанов (5, 10) и Никита Гусев (14, 30).

СКА лидирует в Западной конференции с 28 очками. «Автомобилист» занимает седьмое место в Восточной конференции с 15 очками. Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала десятой подряд в нынешнем сезоне. Петербургский клуб выиграл все матчи с начала чемпионата.

В следующем матче СКА примет магнитогорский «Металлург». «Автомобилист» сыграет в гостях с минским «Динамо». Обе встречи состоятся 15 сентября.