Минское «Динамо», одолев «Ладу», одержало вторую «сухую» домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ

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После победы 11 сентября над челябинским «Трактором» (3:0), минчане успешно провели вторую игру подряд.

В стартовом составе хозяев площадки не оказалось форварда Артура Гавруса. Однако нападение «зубров» в прошедшем поединке действовало на хорошем уровне. Тройка форвардов Скилле — Хауден — Фонтэйн все лучше взаимодействует. У динамовцев появилась скорость, все чаще у ворот соперников в ходе игры возникают опасные моменты.

Первый период встречи с «Ладой» обошелся без голов. Подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота гостей во втором периоде. На 22-й минуте игры цели достиг точный бросок от синей линии Евгения Лисовца. В этот момент белорусская команда действовала в большинстве. Спустя пять минут «Динамо» вновь реализовало численное преимущество. Тройка легионеров Скилле, Фонтэйн и Хауден успешно разыграла комбинацию — 2:0.

В заключительные двадцать минут матча динамовцы продолжали доминировать на площадке, но тольяттинцы постарались строже сыграть в защите.

Победа над «Ладой» помогла команде Горди Дуайера значительно укрепить позиции в турнирной таблице. Теперь у «Динамо» после десяти игр 11 очков и они занимают 8-е место в Западной конференции.

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ минчане проведут 15 сентября. В этот день на «Минск-Арене» они примут соперников из екатеринбургского «Автомобилиста». Завершится домашняя серия для «зубров» 17 сентября встречей с магнитогорским «Металлургом».