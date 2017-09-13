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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30997565/
13 сентября 2017, 22:53 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо», одолев «Ладу», одержало вторую «сухую» домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на льду «Минск-Арены» тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тройка форвардов <span class=error>Скилле</span> — <span class=error>Хауден</span> — <span class=error>Фонтэйн</span> все лучше взаимодействует на льду со старта сезона. У динамовцев появилась скорость все чаще у ворот соперников в ходе игры возникают опасные моменты. Увеличить
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После победы 11 сентября над челябинским «Трактором» (3:0), минчане успешно провели вторую игру подряд.

В стартовом составе хозяев площадки не оказалось форварда Артура Гавруса. Однако нападение «зубров» в прошедшем поединке действовало на хорошем уровне. Тройка форвардов Скилле — Хауден — Фонтэйн все лучше взаимодействует. У динамовцев появилась скорость, все чаще у ворот соперников в ходе игры возникают опасные моменты.

Первый период встречи с «Ладой» обошелся без голов. Подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота гостей во втором периоде. На 22-й минуте игры цели достиг точный бросок от синей линии Евгения Лисовца. В этот момент белорусская команда действовала в большинстве. Спустя пять минут «Динамо» вновь реализовало численное преимущество. Тройка легионеров Скилле, Фонтэйн и Хауден успешно разыграла комбинацию — 2:0.

В заключительные двадцать минут матча динамовцы продолжали доминировать на площадке, но тольяттинцы постарались строже сыграть в защите.

Победа над «Ладой» помогла команде Горди Дуайера значительно укрепить позиции в турнирной таблице. Теперь у «Динамо» после десяти игр 11 очков и они занимают 8-е место в Западной конференции.

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ минчане проведут 15 сентября. В этот день на «Минск-Арене» они примут соперников из екатеринбургского «Автомобилиста». Завершится домашняя серия для «зубров» 17 сентября встречей с магнитогорским «Металлургом».

13.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 2:0 Лада
(0:0, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Артис Аболс
Вратари
Юнас Энрот Александр Лазушин 58:38
1-й период
00:41 Джек Скилле
2-й период
Денис Зернов 21:25
21:34 Евгений Лисовец (А. Матерухин)
Дмитрий Костромитин 25:27
26:24 Куинтон Хауден (Д. Фонтэйн, Дж. Скилле)
Кирилл Дьяков 29:08
30:00 Марк-Андре Граньяни
39:36 Евгений Лисовец
3-й период
46:03 Кристиан Хенкель
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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