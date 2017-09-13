Минское «Динамо», одолев «Ладу», одержало вторую «сухую» домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую домашнюю победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на льду «Минск-Арены» тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После победы 11 сентября над челябинским «Трактором» (3:0), минчане успешно провели вторую игру подряд.
В стартовом составе хозяев площадки не оказалось форварда Артура Гавруса. Однако нападение «зубров» в прошедшем поединке действовало на хорошем уровне. Тройка форвардов Скилле — Хауден — Фонтэйн все лучше взаимодействует. У динамовцев появилась скорость, все чаще у ворот соперников в ходе игры возникают опасные моменты.
Первый период встречи с «Ладой» обошелся без голов. Подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота гостей во втором периоде. На 22-й минуте игры цели достиг точный бросок от синей линии Евгения Лисовца. В этот момент белорусская команда действовала в большинстве. Спустя пять минут «Динамо» вновь реализовало численное преимущество. Тройка легионеров Скилле, Фонтэйн и Хауден успешно разыграла комбинацию — 2:0.
В заключительные двадцать минут матча динамовцы продолжали доминировать на площадке, но тольяттинцы постарались строже сыграть в защите.
Победа над «Ладой» помогла команде Горди Дуайера значительно укрепить позиции в турнирной таблице. Теперь у «Динамо» после десяти игр 11 очков и они занимают 8-е место в Западной конференции.
Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ минчане проведут 15 сентября. В этот день на «Минск-Арене» они примут соперников из екатеринбургского «Автомобилиста». Завершится домашняя серия для «зубров» 17 сентября встречей с магнитогорским «Металлургом».
|Горди Дуайер
|Артис Аболс
|Юнас Энрот
|Александр Лазушин 58:38
|1-й период
|00:41
|Джек Скилле
|2-й период
|Денис Зернов
|21:25
|21:34
|Евгений Лисовец (А. Матерухин)
|Дмитрий Костромитин
|25:27
|26:24
|Куинтон Хауден (Д. Фонтэйн, Дж. Скилле)
|Кирилл Дьяков
|29:08
|30:00
|Марк-Андре Граньяни
|39:36
|Евгений Лисовец
|3-й период
|46:03
|Кристиан Хенкель
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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