«Трактор» победил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 13 сентября. Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Трактора» отличились Пол Щехура (13-я минута), Рихард Гюнге (14), Игорь Полыгалов (23), Александр Рыбаков (60). За «Динамо» шайбу забросил Андрей Алексеев (50).
«Трактор» поднялся на 10-е место в Восточной конференции с 12 очками. «Динамо» занимает шестую позицию в Западной конференции с 16 очками.
В следующем матче «Динамо» примет тольяттинскую «Ладу». «Трактор» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 15 сентября.
В другом матче минское «Динамо» дома победило «Ладу».
Главные тренеры
|Владимир Воробьев
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Александр Еременко 57:02 (А. Еременко 59:21)
|Павел Францоуз
|1-й период
|Артем Бородкин
|07:12
|10:05
|10:35
|Юусо Хиетанен
|Игорь Полыгалов
|11:07
|11:56
|Дмитрий Казионов
|Пол Щехура (Н. Бэйлен, А. Пеньковский)
|12:39
|Рихард Гюнге (И. Полыгалов, П. Щехура)
|13:21
|2-й период
|Игорь Полыгалов (А. Пеньковский, В. Кравцов)
|22:24
|31:56
|Даниил Тарасов
|Ник Бэйлен
|31:56
|Игорь Исаев
|38:19
|3-й период
|43:30
|Игорь Полыгалов
|43:30
|Артем Бородкин
|46:22
|49:14
|Андрей I Алексеев
|Александр Шинин
|57:02
|Александр Рыбаков
|п.в.
|59:21
Статистика
|21
|Штрафное время
|25
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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