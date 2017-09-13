«Трактор» победил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

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В составе «Трактора» отличились Пол Щехура (13-я минута), Рихард Гюнге (14), Игорь Полыгалов (23), Александр Рыбаков (60). За «Динамо» шайбу забросил Андрей Алексеев (50).

«Трактор» поднялся на 10-е место в Восточной конференции с 12 очками. «Динамо» занимает шестую позицию в Западной конференции с 16 очками.

В следующем матче «Динамо» примет тольяттинскую «Ладу». «Трактор» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 15 сентября.

В другом матче минское «Динамо» дома победило «Ладу».