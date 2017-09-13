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13 сентября 2017, 22:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Трактор» победил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 13 сентября. Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Челябинска. Увеличить
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В составе «Трактора» отличились Пол Щехура (13-я минута), Рихард Гюнге (14), Игорь Полыгалов (23), Александр Рыбаков (60). За «Динамо» шайбу забросил Андрей Алексеев (50).

«Трактор» поднялся на 10-е место в Восточной конференции с 12 очками. «Динамо» занимает шестую позицию в Западной конференции с 16 очками.

В следующем матче «Динамо» примет тольяттинскую «Ладу». «Трактор» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 15 сентября.

В другом матче минское «Динамо» дома победило «Ладу».

13.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 1:4 Трактор
(0:2, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Еременко 57:02 (А. Еременко 59:21) Павел Францоуз
1-й период
Артем Бородкин 07:12
10:05
10:35 Юусо Хиетанен
Игорь Полыгалов 11:07
11:56 Дмитрий Казионов
Пол Щехура (Н. Бэйлен, А. Пеньковский) 12:39
Рихард Гюнге (И. Полыгалов, П. Щехура) 13:21
2-й период
Игорь Полыгалов (А. Пеньковский, В. Кравцов) 22:24
31:56 Даниил Тарасов
Ник Бэйлен 31:56
Игорь Исаев 38:19
3-й период
43:30
Игорь Полыгалов 43:30
Артем Бородкин 46:22
49:14 Андрей I Алексеев
Александр Шинин 57:02
Александр Рыбаков п.в. 59:21
Статистика
21 Штрафное время 25
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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