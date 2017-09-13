«Локомотив» победил «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 13 сентября. Ярославский «Локомотив» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Металлурга» отличились Томаш Филиппи (11-я минута), Денис Казионов (31). За «Локомотив» шайбы забросили Денис Осипов (19), Александр Кадейкин (32) и Денис Мосалев (65).
«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции с 16 очками. «Металлург» идет вторым на Востоке с 18 очками.
В следующем матче «Локомотив» примет челябинский «Трактор». «Металлург» сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 15 сентября.
|13.09.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|Локомотив
|3:2 ОТ
|Металлург Мг
|(1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Вратари
|1-й период
|10:06
|Накладал Я.
|Филиппи Т. (Денисов Д., Шос Н.)
|10:55
|15:00
|Осипов Д.
|18:37
|Осипов Д. (Коршков Е., Полунин А.)
|Бирюков Е.
|19:40
|2-й период
|Казионов Ден.
|30:35
|31:32
|Кадейкин А. (Контиола П.)
|34:35
|Кронвалль С.
|Эллисон М.
|36:18
|3-й период
|49:37
|Картаев В.
|49:37
|Картаев В.
|53:33
|Коршков Е.
|Осала О.
|53:33
|Филиппи Т.
|54:56
|Овертайм
|64:18
|Мосалев Д. (Козун Б., Накладал Я.)
Статистика
|33
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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