«Локомотив» победил «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

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В составе «Металлурга» отличились Томаш Филиппи (11-я минута), Денис Казионов (31). За «Локомотив» шайбы забросили Денис Осипов (19), Александр Кадейкин (32) и Денис Мосалев (65).

«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции с 16 очками. «Металлург» идет вторым на Востоке с 18 очками.

В следующем матче «Локомотив» примет челябинский «Трактор». «Металлург» сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 15 сентября.