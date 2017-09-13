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13 сентября 2017, 22:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» победил «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 13 сентября. Ярославский «Локомотив» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославского клуба. Увеличить
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В составе «Металлурга» отличились Томаш Филиппи (11-я минута), Денис Казионов (31). За «Локомотив» шайбы забросили Денис Осипов (19), Александр Кадейкин (32) и Денис Мосалев (65).

«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции с 16 очками. «Металлург» идет вторым на Востоке с 18 очками.

В следующем матче «Локомотив» примет челябинский «Трактор». «Металлург» сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 15 сентября.

13.09.2017 19:00 Регулярный чемпионат
Локомотив 3:2 ОТ Металлург Мг
(1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Вратари
1-й период
10:06 Накладал Я.
Филиппи Т. (Денисов Д., Шос Н.) 10:55
15:00 Осипов Д.
18:37 Осипов Д. (Коршков Е., Полунин А.)
Бирюков Е. 19:40
2-й период
Казионов Ден. 30:35
31:32 Кадейкин А. (Контиола П.)
34:35 Кронвалль С.
Эллисон М. 36:18
3-й период
49:37 Картаев В.
49:37 Картаев В.
53:33 Коршков Е.
Осала О. 53:33
Филиппи Т. 54:56
Овертайм
64:18 Мосалев Д. (Козун Б., Накладал Я.)
Статистика
33 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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