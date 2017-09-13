Двукратный олимпийский чемпион Михайлов разочарован посещаемостью матчей ЦСКА
СОЧИ, 13 сен — РИА Новости, Ольга Захарова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов заявил, что разочарован низкой посещаемостью домашних матчей армейцев в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Домашняя арена ЦСКА на Ленинградском проспекте, которая вмещает 5600 зрителей, в нынешнем сезоне ни разу не собрала аншлагов. Наибольшее количество зрителей, согласно данным на официальном сайте КХЛ, собрал домашний матч ЦСКА против московского «Динамо» 8 сентября, на который пришло 4229 человек.
«Я разочарован, что так мало ходит. Но это не говорит, что команда плохая. У нас такой сдержанный болельщик, что он не всегда ходит на игры. И потом, проблемы проехать на машине, с парковками, места не хватает… Не просто так», — сказал Михайлов РИА Новости в Сочи, где проходят мероприятия, посвященные 45-летию хоккейной Суперсерии 1972 года
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter