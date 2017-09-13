Двукратный олимпийский чемпион Михайлов разочарован посещаемостью матчей ЦСКА

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Домашняя арена ЦСКА на Ленинградском проспекте, которая вмещает 5600 зрителей, в нынешнем сезоне ни разу не собрала аншлагов. Наибольшее количество зрителей, согласно данным на официальном сайте КХЛ, собрал домашний матч ЦСКА против московского «Динамо» 8 сентября, на который пришло 4229 человек.