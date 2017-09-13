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13 сентября 2017, 19:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Михайлов разочарован посещаемостью матчей ЦСКА

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости, Ольга Захарова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов заявил, что разочарован низкой посещаемостью домашних матчей армейцев в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею член наблюдательного совета ЦСКА Борис <span class=error>Михайлов</span> заявил что разочарован низкой посещаемостью домашних матчей армейцев в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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Домашняя арена ЦСКА на Ленинградском проспекте, которая вмещает 5600 зрителей, в нынешнем сезоне ни разу не собрала аншлагов. Наибольшее количество зрителей, согласно данным на официальном сайте КХЛ, собрал домашний матч ЦСКА против московского «Динамо» 8 сентября, на который пришло 4229 человек.

«Я разочарован, что так мало ходит. Но это не говорит, что команда плохая. У нас такой сдержанный болельщик, что он не всегда ходит на игры. И потом, проблемы проехать на машине, с парковками, места не хватает… Не просто так», — сказал Михайлов РИА Новости в Сочи, где проходят мероприятия, посвященные 45-летию хоккейной Суперсерии 1972 года СССР-Канада.

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