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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30995951/
13 сентября 2017, 19:01 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Косов сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Накладал — Кронвалль, Козун — Контиола — Тальбо;
Черепанов — Рафиков, пПолунин — Красковский — Коршков;
Осипов — Любушкин, Лугин — Апальков — Аверин;
Коледов, Каюмов, Мосалёв — Кадейкин — Картаев.

«Металлург»:
Кошечкин (Самсонов);
Пивцакин — Шаус, Мозякин — Коварж — Косов;
Бирюков — Денисов, Филиппи — Эллисон — Осала;
Хабаров — Терещенко, Тимкин — берестенников — Платонов;
Дронов, Сироткин, Калетник — Казионов — Швырёв.

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