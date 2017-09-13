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13 сентября 2017, 16:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Дубль Афиногенова помог «Витязю» победить «Сибирь»

ТАСС, 13 сентября. Подольский «Витязь» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:4. Увеличить
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В составе «Витязя» отличились Алексей Макеев (1-я минута), Ёссе Манкинен (8), Войцех Мозик (30) и Максим Афиногенов (38, 57). За «Сибирь» шайбы забросили Адам Полашек (23), Сергей Коньков (36), Патрик Закриссон (40) и Вячеслав Основин (50).

«Витязь» поднялся на восьмое место в Западной конференции с 11 очками. «Сибирь» занимает восьмую строчку на Востоке с 13 очками.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» из Астаны. «Витязь» на выезде встретится с пекинским «Куньлунем». Обе игры пройдут 15 сентября.

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МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Чешский форвард Роман Хорак, получивший травму в воскресенье в игре регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом», отправился с «Витязем» на выездную серию, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе подмосковного клуба.
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