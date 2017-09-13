Дубль Афиногенова помог «Витязю» победить «Сибирь»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Витязя» отличились Алексей Макеев (1-я минута), Ёссе Манкинен (8), Войцех Мозик (30) и Максим Афиногенов (38, 57). За «Сибирь» шайбы забросили Адам Полашек (23), Сергей Коньков (36), Патрик Закриссон (40) и Вячеслав Основин (50).

«Витязь» поднялся на восьмое место в Западной конференции с 11 очками. «Сибирь» занимает восьмую строчку на Востоке с 13 очками.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» из Астаны. «Витязь» на выезде встретится с пекинским «Куньлунем». Обе игры пройдут 15 сентября.