«Амур» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам

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Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 Б. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до девяти игр, «Амур» же проиграл четвёртый матч подряд.

На пятой минуте игры Антон Бурдасов вывел «армейскую» команду вперёд, а во втором игровом отрезке Валерий Ничушкин увеличил преимущество гостей. Вскоре Владислав Ушенин отыграл одну шайбу, реализовав большинство «Амура», а в концовке третьего периода Вячеслав Ушенин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Дополнительное время также не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказался ЦСКА, единственный гол забил Андрей Кузьменко.

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