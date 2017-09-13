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13 сентября 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Амур» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с Амуром. Увеличить
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Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 Б. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до девяти игр, «Амур» же проиграл четвёртый матч подряд.

На пятой минуте игры Антон Бурдасов вывел «армейскую» команду вперёд, а во втором игровом отрезке Валерий Ничушкин увеличил преимущество гостей. Вскоре Владислав Ушенин отыграл одну шайбу, реализовав большинство «Амура», а в концовке третьего периода Вячеслав Ушенин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Дополнительное время также не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказался ЦСКА, единственный гол забил Андрей Кузьменко.

13.09.2017 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 2:3 Б ЦСКА
(0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Игорь Никитин
Вратари
Юха Метсола Илья Сорокин
1-й период
Антон Бурдасов 04:53
2-й период
21:11
23:28 Томаш Зогорна
24:55
Валерий Ничушкин (А. Марченко, А. Блажиевский) 26:59
32:44
33:24 Владислав Ушенин (4635, М. Кондратьев)
Роман Любимов 33:51
34:51 Томаш Зогорна
Валерий Ничушкин 34:51
36:00 Олег Ли
3-й период
44:55
55:28
55:36 Вячеслав Ушенин (4635, М. Кондратьев)
57:11 Вячеслав Ушенин
Андрей Светлаков 57:11
Серия буллитов - победный бросок
А. Кузьменко
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Амур
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