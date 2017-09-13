«Амур» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам
ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».
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Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 Б. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до девяти игр, «Амур» же проиграл четвёртый матч подряд.
На пятой минуте игры Антон Бурдасов вывел «армейскую» команду вперёд, а во втором игровом отрезке Валерий Ничушкин увеличил преимущество гостей. Вскоре Владислав Ушенин отыграл одну шайбу, реализовав большинство «Амура», а в концовке третьего периода Вячеслав Ушенин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Дополнительное время также не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказался ЦСКА, единственный гол забил Андрей Кузьменко.
|Андрей Мартемьянов
|Игорь Никитин
|Юха Метсола
|Илья Сорокин
|1-й период
|Антон Бурдасов
|04:53
|2-й период
|21:11
|23:28
|Томаш Зогорна
|24:55
|Валерий Ничушкин (А. Марченко, А. Блажиевский)
|26:59
|32:44
|33:24
|Владислав Ушенин (4635, М. Кондратьев)
|Роман Любимов
|33:51
|34:51
|Томаш Зогорна
|Валерий Ничушкин
|34:51
|36:00
|Олег Ли
|3-й период
|44:55
|55:28
|55:36
|Вячеслав Ушенин (4635, М. Кондратьев)
|57:11
|Вячеслав Ушенин
|Андрей Светлаков
|57:11
|А. Кузьменко
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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