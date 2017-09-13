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13 сентября 2017, 15:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»

«Адмирал» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

Адмирал потерпел поражение в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>Йокеритом</span>. Увеличить
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Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась в овертайме со счётом 0:1.

В основное время матча соперники не смогли отличиться, а в овертайме Мика Ниеми принёс победу финской команде. Вратарь Райан Запольски сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

«Йокерит» выиграл четвёртый матч кряду и занимает третье место в Западной конференции, набрав 17 очков. У «Адмирала» в активе шесть баллов, он идёт последним на Востоке.

13.09.2017 12:30 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 0:1 ОТ Йокерит
(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Юкка Ялонен
Вратари
Иван Налимов Райан Запольски
1-й период
Сами Леписто 10:42
2-й период
28:30 Виктор Александров
28:30 Виктор Александров
Маси Марьямяки 28:30
Маси Марьямяки 28:30
28:30
3-й период
48:43
Овертайм
Мика Ниеми (Й. Норман) 61:31
Статистика
25 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Автогол
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