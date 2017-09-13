Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»
«Адмирал» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».
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Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась в овертайме со счётом 0:1.
В основное время матча соперники не смогли отличиться, а в овертайме Мика Ниеми принёс победу финской команде. Вратарь Райан Запольски сыграл на ноль, отразив 29 бросков.
«Йокерит» выиграл четвёртый матч кряду и занимает третье место в Западной конференции, набрав 17 очков. У «Адмирала» в активе шесть баллов, он идёт последним на Востоке.
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Юкка Ялонен
Вратари
|Иван Налимов
|Райан Запольски
|1-й период
|Сами Леписто
|10:42
|2-й период
|28:30
|Виктор Александров
|28:30
|Виктор Александров
|Маси Марьямяки
|28:30
|Маси Марьямяки
|28:30
|28:30
|3-й период
|48:43
|Овертайм
|Мика Ниеми (Й. Норман)
|61:31
Статистика
|25
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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