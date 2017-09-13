Гендиректор: Тренерский штаб «Югры» продолжает работу, несмотря на разгром от «Авангарда»

«Югра» под руководством главного тренера Игоря Захаркина уступила в трех из последних пяти матчей чемпионата КХЛ. В последней игре с «Авангардом» команда потерпела самое крупное поражение в своей истории — 0:7.

«Надо собираться и биться. Мы разговариваем со всеми, игроками и тренерами, — сказал Филипенко. — Мы разберемся, есть понимание, сделаем какие-то выводы. Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться, и мы понимаем, что к чему происходит».

Следующий матч «Югра» проведет с «Авангардом» в воскресенье на выезде.