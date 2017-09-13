Гендиректор: Тренерский штаб «Югры» продолжает работу, несмотря на разгром от «Авангарда»
МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство «Югры» сделает выводы по итогам последних матчей команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тренерский штаб продолжает свою работу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор
ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.
«Югра» под руководством главного тренера Игоря Захаркина уступила в трех из последних пяти матчей чемпионата КХЛ. В последней игре с «Авангардом» команда потерпела самое крупное поражение в своей истории — 0:7.
«Надо собираться и биться. Мы разговариваем со всеми, игроками и тренерами, — сказал Филипенко. — Мы разберемся, есть понимание, сделаем
Следующий матч «Югра» проведет с «Авангардом» в воскресенье на выезде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter