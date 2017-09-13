ВАДА, CAS и РУСАДА примут участие в медицинской конференции КХЛ и ИИХФ
8 и 9 ноября 2017 года в
Санкт-Петербурге пройдёт первая Международная медицинская конференция КХЛ.
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Мероприятие организовано совместно с ИИХФ.
В первый день конференции её участники обсудят актуальные вопросы
Второй день будет посвящён обсуждению медицинских вопросов, касающихся наиболее актуальных тем в спортивной медицине. Также планируется проведение практических занятий для хоккейных врачей и медицинских служб спортивных арен.
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