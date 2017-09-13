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13 сентября 2017, 14:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ВАДА, CAS и РУСАДА примут участие в медицинской конференции КХЛ и ИИХФ

8 и 9 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт первая Международная медицинская конференция КХЛ.

8 и 9 ноября 2017 года в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> пройдёт первая Международная медицинская конференция <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Мероприятие организовано совместно с ИИХФ.

В первый день конференции её участники обсудят актуальные вопросы допинг-контроля, начиная от профилактики нарушения антидопинговых правил и заканчивая обжалованием в CAS решений, связанных с применением запрещённых препаратов. В качестве докладчиков выступят специалисты ВАДА, CAS, IIHF, РУСАДА, а также спортивные юристы международного уровня.

Второй день будет посвящён обсуждению медицинских вопросов, касающихся наиболее актуальных тем в спортивной медицине. Также планируется проведение практических занятий для хоккейных врачей и медицинских служб спортивных арен.
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