Историческое утро для СКА. О чем в это день думает Павел Дацюк?
Журналисты увидели на льду Вячеслава Войнова, а Павел Дацюк ответил на дерзкие слова Линуса Умарка.
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Видимо, что-то случилось...
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Остались «Трактор» и «Торпедо»
13 сентября — исторический день для петербургских журналистов. СКА впервые в своей
— Мы открыли для журналистов абсолютно все раскатки. Почему не 15? Решили, что нет смысла выбирать точное количество и закрываться перед
Ровно в 11:00 команда была на льду, а вот аншлага среди СМИ не наблюдалось. На раскатку пришли посмотреть всего шесть журналистов и пара камер. Зато в плотный ряд у борта выстроился весь состав «Автомобилиста». В это время Владимир Крикунов мирно беседовал с Харийсом Витолиньшем и Олегом Знарком.
Главный тренер СКА был в хорошем расположении духа, но с началом тренировки как будто немного ушел в себя. Знарок наблюдал за занятием со стороны и изредка делал
Началась тренировка с небольшого квадрата, где хоккеисты играли два на два. Сначала Илья Ковальчук и Александр Барабанов издевались над Динаром Хафизуллиным и Максимом Чудиновым, а потом Павел Дацюк в дуэте с Виктором Тихоновым показывал хоккейную мудрость своему любимому центрфорварду Николаю Прохоркину и совсем юному Михаилу Мальцеву, который в матче с «Автомобилистом» впервые будет заявлен основным форвардом в четвертом звене.
Войнов готов
В большинстве своем на тренировке не происходило ничего особенного. Но потом на льду внезапно появились еще несколько хоккеистов в салатовых свитерах. Это были Евгений Кетов, Роман Рукавишников, Антон Белов и Вячеслав Войнов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли последний раз играл в феврале 2016 года и
Оказалось, что Войнов уже сейчас готов выходить на лед, но он в списке травмированных до 21 сентября. Раньше этой даты он не может оказаться в заявке.
— Вячеслав точно поедет с командой на выездную серию, никаких проблем у него уже нет, — рассказал уже после тренировки тренер СКА Владимир Федосов.
— Для вас раскатка обычная, а для журналистов историческая. Как вам кажется, решение открыть занятия для журналистов — правильное?
— Думаю, лига движется в правильном направлении, берем многое из НХЛ. Там даже во время матчей интервью берут. Будем привыкать к этому.
— С тренерским штабом советовались, принимая это решение?
— Да,
— Специально
— Никаких особенных нюансов нет, готовимся по своей программе. Мы два года у них не выигрывали, это о
«Я копирую Умарка? Интересно»
После первой открытой раскатки
— Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у болельщиков утром перед игрой: о чем они думают и как настраиваются? Открыть для журналистом раскатки — правильное решение и хорошая традиция.
— О чем думает этим утром хоккеист Павел Дацюк? — сразу подловили капитана СКА на словах журналисты.
— Хм, — улыбнулся 39-летний форвард и продолжил говорить о себе уже в третьем лице. — Он думает об игре и о том, что «Автомобилист» часто в последнее время обыгрывал СКА. Они и в этом матче будут настроены на 100 процентов, игра будет тяжелая. И, конечно, Павел думает, что на матч придет полный стадион, будет хорошая атмосфера.
— Готовитесь сделать
— Я готовлюсь к этому каждую игру, но в моей карьере он у меня был всего один. Поэтому стоит переосмыслить свою подготовку.
— Линус Умарк в интервью сказал, что вы копируете его финты. Как такое получилось?
— Не знаю, о чем он говорит, — Павел даже опешил от такой наглости.
— Он имел в виду буллит с перекидыванием вратаря, — подсказали форварду.
— Ага, — через паузу ответил Дацюк. — Интересно. На самом деле мне тяжело сказать, кто и кого копирует. Любой красивый гол достоин внимания. И еще надо посмотреть, кто и когда это все придумывает.
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