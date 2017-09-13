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13 сентября 2017, 13:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» обменяла защитника Илью Неколенко в «Югру» на Александра Макарова

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Югра» произвели обмен защитниками.

В Ханты-Мансийск отправляется Илья Неколенко, а в Новосибирск — Александр Макаров. Об этом сообщается на официальном сайте «Сибири».

27-летний Макаров в текущем сезоне провёл три матча за «Югру» и заработал показатель полезности «-4». Всего в КХЛ на его счету 155 матчей и 19 (5+14) очков при показателе полезности «-13».

24-летний Неколенко в прошлом сезоне провёл за «Сибирь» 18 игр и сделал две передачи при показателе полезности «-1». В стартовавшем регулярном чемпионате не играл, находился в расположении клуба ВХЛ «Ермак».

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