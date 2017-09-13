«Сибирь» обменяла защитника Илью Неколенко в «Югру» на Александра Макарова
Хоккейные клубы «Сибирь» и «Югра» произвели обмен защитниками.
В
27-летний Макаров в текущем сезоне провёл три матча за «Югру» и заработал показатель полезности «-4». Всего в КХЛ на его счету 155 матчей и 19 (5+14) очков при показателе полезности «-13».
24-летний Неколенко в прошлом сезоне провёл за «Сибирь» 18 игр и сделал две передачи при показателе полезности «-1». В стартовавшем регулярном чемпионате не играл, находился в расположении клуба ВХЛ «Ермак».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter