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13 сентября 2017, 13:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА Капризов, Шумаков и Шалунов пропустят матч с хабаровским «Амуром»

ХАБАРОВСК, 13 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающие ЦСКА Кирилл Капризов, Сергей Шумаков и Максим Шалунов не включены в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром».

<em>ХАБАРОВСК 13 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Нападающие ЦСКА Кирилл Капризов Сергей <span class=error>Шумаков</span> и Максим Шалунов не включены в состав команды на матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с хабаровским Амуром. Увеличить
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Встреча пройдет в Хабаровске на «Платинум Арене» и начнется в 12.30 мск. ЦСКА имеет 8-матчевую победную серию.

По сравнению с матчем против «Куньлуня» двумя днями ранее тренерский штаб ЦСКА сделал восемь замен. В числе прочих на лед не выйдет тройка Капризов — Шалунов — Шумаков. Также в запасе остались защитник Никита Нестеров, форварды Сергей Андронов, Кирилл Петров и Грег Скотт.

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