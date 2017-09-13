Хоккеисты ЦСКА Капризов, Шумаков и Шалунов пропустят матч с хабаровским «Амуром»
ХАБАРОВСК, 13 сен —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающие ЦСКА Кирилл Капризов, Сергей Шумаков и Максим Шалунов не включены в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром».
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Встреча пройдет в Хабаровске на «Платинум Арене» и начнется в 12.30 мск. ЦСКА имеет 8-матчевую победную серию.
По сравнению с матчем против «Куньлуня» двумя днями ранее тренерский штаб ЦСКА сделал восемь замен. В числе прочих на лед не выйдет тройка Капризов — Шалунов — Шумаков. Также в запасе остались защитник Никита Нестеров, форварды Сергей Андронов, Кирилл Петров и Грег Скотт.
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