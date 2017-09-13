Хоккеисты ЦСКА Капризов, Шумаков и Шалунов пропустят матч с хабаровским «Амуром»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет в Хабаровске на «Платинум Арене» и начнется в 12.30 мск. ЦСКА имеет 8-матчевую победную серию.

По сравнению с матчем против «Куньлуня» двумя днями ранее тренерский штаб ЦСКА сделал восемь замен. В числе прочих на лед не выйдет тройка Капризов — Шалунов — Шумаков. Также в запасе остались защитник Никита Нестеров, форварды Сергей Андронов, Кирилл Петров и Грег Скотт.