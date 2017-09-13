Найджел Доус: Нам предстоит много работы — расслабляться рано
Форвард «Барыса» о впечатляющем старте клуба в регулярном чемпионате КХЛ.
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Форвард «Барыса» Найджел Доус в интервью Prosports.kz рассказал о впечатляющем старте клуба в текущем сезоне КХЛ, о новичках команды и атмосфере в раздевалке.
— Найджел, назовите основные причины, благодаря которым «Барыс» выдал впечатляющий результат в выездной серии?
— Не все наши игры мы могли играть на высшем уровне в течение всех 60 минут, но мы сумели значительно сократить количество ошибок. Наша спецбригада большинства сделала отличную работу и мы должны отдать ей должное.
— Вы первые в лиге по реализации большинства. Знали об этом?
— Нет, не знал. Но очень приятно это слышать! Иметь хорошую команду — это огромная часть игры. Для нас важно уметь играть в большинстве и в меньшинстве. Любой исполнитель может помочь одержать победу, потому важно уметь делать и то и другое на уровне. Нам будет сложно удержать этот уровень в течение всего года. Но это хороший старт. Мы постараемся сделать все зависящее чтобы продолжить в том же духе.
— В последних матчах, вы несколько шайб забросили из одной и той же позиции — примерно из точки вбрасывания. Чем можно объяснить такую последовательность?
— Я ищу зоны, чтобы забивать из различных позиций. Я думаю, что невозможно предугадать когда ты близок к голу, если вы понимаете, о чем я. Нужно учитывать пас, который был адресован мне. Это также зависит от моих функций на льду. Все это необходимо учитывать.
— Как новичкам команды удалось так быстро найти взаимопонимание на льду?
— Они отлично вошли в игру! Мы достаточно быстро сблизились, гораздо быстрее чем можно было ожидать. Мы продолжаем работать и становимся лучше. Ребята играют очень хорошо. И это очень важно для команды. Каждый игрок вносит свой уникальный вклад. И это, неверное, основная причина, по которой мы имеем такой хороший старт.
— Чем отличается работа Евгения Корешкова от предшественников? На что он делает упор?
— Наш план на игру не сильно изменился. Стремимся работать позитивно. Единственная разница может быть в новых молодых игроках и у него имеется свой уникальный взгляд на нашу команду, который он пытается реализовать. Он оказывает сильное влияние на команду и игроков.
— Какая атмосфера царит в раздевалке сейчас?
— Все рады, вряд ли
Напомним, «Барыс» набрав 19 очков, возглавляет Восточную конференцию КХЛ. 10 сентября команда Евгения Корешкова завершила первую выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ, разгромив в Подольске «Витязь». Всего в четырех матчах серии, игроки «Барыса» забросили 18 шайб.15 и 17 сентября столичный клуб на своем льду сыграет с «Сибирью». Найджел Доус является лучшим бомбардиром лиги. На его счету 12 шайб в восьми матчах. По системе гол+пас он набрал 16 очков (12+4).
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