Сергей Кудрявцев: Будучи ребенком, смотрел игры Колесника и Кузнецова

— Как ты оцениваешь свой первый матч в КХЛ? Было ли у тебя волнение перед матчем?

— Волнение присутствует перед каждым матчем, неважно, первый он или нет, ведь на вратаре лежит большая ответственность за результат. А в КХЛ любая ошибка может перевернуть игру.

— Как тебя встретили в «Барысе», трудно ли играть в КХЛ?

— В «Барысе» все условия нравятся. Отношения в команде хорошие, многие ребята мне знакомы, поэтому приняли меня отлично. В КХЛ играть, скажем, нелегко! Чтоб одерживать победы, нужно отрабатывать в каждом моменте и быть предельно сконцентрированным.

— Как только ты прибыл в клуб, какими были первые слова от главного тренера Евгения Корешкова?

— «Привет, рад видеть, готовься к тренировке».

— Вопрос бытовой: как устроился, как у тебя дома, какой режим питания?

— Устроился отлично, дома все хорошо. Главные вещи есть: плита, стиральная машина, холодильник, утюг. Завтракаю только дома, обедаю на арене, а домой ужин беру с арены. Иногда что-нибудь сам готовлю. А когда приезжают родители или девушка, всегда делают что-нибудь необычное.

— Почему ты выбрал номер 20?

— Номер 20 я выбрал ещё в детстве. Мой первый номер в амплуа вратаря, поэтому я решил связать карьеру с этим номером. Тем более, что под ним играли такие вратари, как Виталий Колесник и Евгений Набоков.

— Какую музыку предпочитаешь? Любимый фильм? Ты творческий человек?

— Музыку я слушаю разную, в зависимости от ситуации, в которой нахожусь. Фильмов у меня любимых нет, но люблю хорошие комедии и фильмы с интересной развязкой. Творческим человеком себя не считаю.

— Твой автомобиль сейчас и самый первый авто?

— Машины у меня нет.

— У тебя есть хобби?

— Люблю разными делами заниматься: книгу почитать, в приставку поиграть, сейчас вот планирую записаться на курсы английского. Недавно ездили на рыбалку с Ромой Савченко, Лешей Маклюковым, Вовой Маркеловым и Димой Гурковым.

— Проводишь ли ты перед игрой какой-либо ритуал?

— Когда я захожу в раздевалку, то первым делом одеваю блин и ловушку. На разминке вне льда всегда соблюдаю последовательность упражнений.

— Российская телеведущая Лера Кудрявцева также уроженка города Усть-Каменогорск. Она твоя родственница?

— Нет, Лера Кудрявцева мне не родственница. Честно говоря, я даже не знал, что она с Усть-Каменогорска.

— Кто твой кумир и первый тренер? За кем следил из казахстанских вратарей: Еремеев, Набоков, Худобин, Барулин, Колесник, Кузнецов?

— Кумиров у меня нет. Когда был ещё ребёнком, видел игры Виталия Колесника и Алексея Кузнецова вживую, тогда я стремился быть как они. Сейчас есть вратари, за которыми я слежу, выделяю для себя хорошие моменты. Это Сергей Бобровский, Пекка Ринне. Да и далеко заглядывать не надо, в команде есть Хенрик Карлсон, у него можно многое почерпнуть для себя. Первым тренером был Владимир Николаевич Беляев, именно под его руководством я сделал первые шаги в хоккее.

— Как настраивался на первый матч с «Салаватом Юлаевым?

— Настраивался как обычно, старался не думать о том, какая передо мной команда и сколько забили в прошлых играх. Просто выходил и старался помочь команде.

— В феврале в интервью болельщикам «Торпедо» ты сказал, что танцевать ты не умеешь. Что-то изменилось за 7 месяцев, танцевать научился?

— Танцевать я так и не научился, больше посвящал себя тренировкам, на танцы не хватало.

— Расскажи о своей работе с Алексеем Кузнецовым, нынешним тренером вратарей в «Барысе»?

— С Алексеем Кузнецовым отношения хорошие, он не просто тренер, он как старший товарищ. И я, и Карли (Карлссон) много разговариваем с ним на хоккейные темы, о том, как улучшить свою игру. Работа идёт плодотворная, я думаю, мы на правильном пути.

— Благодаришь ли ты таких ребят, как Володя Маркелов, Александр Липин, Костя Пушкарев, которые, не щадя свое тело, ложатся под шайбы или ты считаешь, что это их работа?

— Их не только я благодарю, но и вся команда. Ведь они вносят огромный вклад в успех команды. Поэтому я очень рад, что есть такие ребята в команде.

— Какая музыка звучит у тебя в наушниках перед тем, как начинается матч?

— Перед игрой я всегда слушаю рок. Если в названиях, то это Limp Bizkit, Cancer bats, Art of dying, Nickelback.

— Летом ты ездил на сборы к тренеру Сергея Бобровского. Что ты там узнал?

— Узнал много интересного, всего и не расскажешь. В основном все уделялось правильному использованию своих габаритов.

— Не хочешь ли сменить рисунок на шлеме? Сделать приближенным к облику «Барыса»?

— Сейчас мне делают по специальному заказу новый шлем. Замеряли окружность головы, чтобы удобно сидел. По моей просьбе дизайнер сделает несколько вариантов рисунка, а я сделаю выбор.