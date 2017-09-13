Сергей Кудрявцев: Будучи ребенком, смотрел игры Колесника и Кузнецова
Вратарь астанинского «Барыса» и сборной Казахстана Сергей Кудрявцев ответил на вопросы болельщиков столичной команды.
— Как ты оцениваешь свой первый матч в КХЛ? Было ли у тебя волнение перед матчем?
— Волнение присутствует перед каждым матчем, неважно, первый он или нет, ведь на вратаре лежит большая ответственность за результат. А в КХЛ любая ошибка может перевернуть игру.
— Как тебя встретили в «Барысе», трудно ли играть в КХЛ?
— В «Барысе» все условия нравятся. Отношения в команде хорошие, многие ребята мне знакомы, поэтому приняли меня отлично. В КХЛ играть, скажем, нелегко! Чтоб одерживать победы, нужно отрабатывать в каждом моменте и быть предельно сконцентрированным.
— Как только ты прибыл в клуб, какими были первые слова от главного тренера Евгения Корешкова?
— «Привет, рад видеть, готовься к тренировке».
— Вопрос бытовой: как устроился, как у тебя дома, какой режим питания?
— Устроился отлично, дома все хорошо. Главные вещи есть: плита, стиральная машина, холодильник, утюг. Завтракаю только дома, обедаю на арене, а домой ужин беру с арены. Иногда
— Почему ты выбрал номер 20?
— Номер 20 я выбрал ещё в детстве. Мой первый номер в амплуа вратаря, поэтому я решил связать карьеру с этим номером. Тем более, что под ним играли такие вратари, как Виталий Колесник и Евгений Набоков.
— Какую музыку предпочитаешь? Любимый фильм? Ты творческий человек?
— Музыку я слушаю разную, в зависимости от ситуации, в которой нахожусь. Фильмов у меня любимых нет, но люблю хорошие комедии и фильмы с интересной развязкой. Творческим человеком себя не считаю.
— Твой автомобиль сейчас и самый первый авто?
— Машины у меня нет.
— У тебя есть хобби?
— Люблю разными делами заниматься: книгу почитать, в приставку поиграть, сейчас вот планирую записаться на курсы английского. Недавно ездили на рыбалку с Ромой Савченко, Лешей Маклюковым, Вовой Маркеловым и Димой Гурковым.
— Проводишь ли ты перед игрой
— Когда я захожу в раздевалку, то первым делом одеваю блин и ловушку. На разминке вне льда всегда соблюдаю последовательность упражнений.
— Российская телеведущая Лера Кудрявцева также уроженка города
— Нет, Лера Кудрявцева мне не родственница. Честно говоря, я даже не знал, что она с
— Кто твой кумир и первый тренер? За кем следил из казахстанских вратарей: Еремеев, Набоков, Худобин, Барулин, Колесник, Кузнецов?
— Кумиров у меня нет. Когда был ещё ребёнком, видел игры Виталия Колесника и Алексея Кузнецова вживую, тогда я стремился быть как они. Сейчас есть вратари, за которыми я слежу, выделяю для себя хорошие моменты. Это Сергей Бобровский, Пекка Ринне. Да и далеко заглядывать не надо, в команде есть Хенрик Карлсон, у него можно многое почерпнуть для себя. Первым тренером был Владимир Николаевич Беляев, именно под его руководством я сделал первые шаги в хоккее.
— Как настраивался на первый матч с «Салаватом Юлаевым?
— Настраивался как обычно, старался не думать о том, какая передо мной команда и сколько забили в прошлых играх. Просто выходил и старался помочь команде.
— В феврале в интервью болельщикам «Торпедо» ты сказал, что танцевать ты не умеешь.
— Танцевать я так и не научился, больше посвящал себя тренировкам, на танцы не хватало.
— Расскажи о своей работе с Алексеем Кузнецовым, нынешним тренером вратарей в «Барысе»?
— С Алексеем Кузнецовым отношения хорошие, он не просто тренер, он как старший товарищ. И я, и Карли (Карлссон) много разговариваем с ним на хоккейные темы, о том, как улучшить свою игру. Работа идёт плодотворная, я думаю, мы на правильном пути.
— Благодаришь ли ты таких ребят, как Володя Маркелов, Александр Липин, Костя Пушкарев, которые, не щадя свое тело, ложатся под шайбы или ты считаешь, что это их работа?
— Их не только я благодарю, но и вся команда. Ведь они вносят огромный вклад в успех команды. Поэтому я очень рад, что есть такие ребята в команде.
— Какая музыка звучит у тебя в наушниках перед тем, как начинается матч?
— Перед игрой я всегда слушаю рок. Если в названиях, то это Limp Bizkit, Cancer bats, Art of dying, Nickelback.
— Летом ты ездил на сборы к тренеру Сергея Бобровского. Что ты там узнал?
— Узнал много интересного, всего и не расскажешь. В основном все уделялось правильному использованию своих габаритов.
— Не хочешь ли сменить рисунок на шлеме? Сделать приближенным к облику «Барыса»?
— Сейчас мне делают по специальному заказу новый шлем. Замеряли окружность головы, чтобы удобно сидел. По моей просьбе дизайнер сделает несколько вариантов рисунка, а я сделаю выбор.
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