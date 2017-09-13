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13 сентября 2017, 11:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник СКА Войнов тренируется вместе с командой перед игрой с «Автомобилистом»

Защитник СКА Вячеслав Войнов присутствует на утренней раскатке петербургской команды перед матчем с «Автомобилистом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева Последний матч Войнов провёл за СКА 18 февраля 2017 года с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Защитник <span class=error>СКА</span> Вячеслав <span class=error>Войнов</span> присутствует на утренней раскатке петербургской команды перед матчем с Автомобилистом передаёт корреспондент Чемпионата Дарья Тубольцева Последний матч <span class=error>Войнов</span> провёл за <span class=error>СКА</span> 18 февраля 2017 года с <span class=error>Торпедо</span> в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Главный тренер петербургских «армейцев» Олег Знарок ранее заявлял, что Войнов восстановится от травмы и будет играть в конце сентября.

На утренней раскатке отсутствуют нападающие Ярно Коскиранта и Максим Карпов.

Матч СКА — «Автомобилист» состоится 13 сентября. Начало — 19:30 мск.

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