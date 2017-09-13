Защитник СКА Войнов тренируется вместе с командой перед игрой с «Автомобилистом»
Защитник СКА Вячеслав Войнов присутствует на утренней раскатке петербургской команды перед матчем с «Автомобилистом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева Последний матч Войнов провёл за СКА 18 февраля 2017 года с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Главный тренер петербургских «армейцев» Олег Знарок ранее заявлял, что Войнов восстановится от травмы и будет играть в конце сентября.
На утренней раскатке отсутствуют нападающие Ярно Коскиранта и Максим Карпов.
Матч СКА — «Автомобилист» состоится 13 сентября. Начало — 19:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter