Силовой приём Яна Коларжа признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Первое место занял хит защитника «Амура» Яна Коларжа на Александре Торченюке в матче с «Автомобилистом».

1. Защитник «Амура» Ян Коларж в матче с «Автомобилистом».

2. Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин в матче с ЦСКА.

3. Защитник рижского «Динамо» Карл Столлери в матче со СКА.

4. Нападающий рижского «Динамо» Оскар Батня в матче с «Локомотивом».

5. Нападающий «Витязя» Александр Панков в матче с «Сибирью».

6. Защитник «Амура» Георгий Бердюков в матче с «Автомобилистом».

7. Защитник ЦСКА Боглан Киселевич в матче с московским «Динамо».

8. Нападающий московского «Динамо» Мартиньш Карсумс в матче с ЦСКА.

9. Защитник «Амура» Ян Коларж в матче с «Автомобилистом».

10. Нападающий московского «Динамо» Денис Казионов в матче с ЦСКА.

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