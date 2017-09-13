Простят ли Захаркину 0:7? Почему в разгроме «Югры» виноват не только тренер

Сегодня может состояться первая тренерская отставка в КХЛ. Над главным тренером «Югры» Игорем Захаркиным сгустились тучи и ему могут не простить домашнего поражения от «Авангарда» со счетом — 0:7. Виноват ли тренер? Он сам сказал, что виноват, принес извинения болельщикам и выглядел на пресс-конференции жутковато. Но увольнение Захаркина не только не изменит ситуации, а ухудшит ее. Кого бы сейчас не назначь (только если не действительно реальную звезду, типа Джона Тортореллы), все это не пойдет на пользу команде.

Интерес к ханты-мансийскому клубу и так стремится к нулю, а изменения в тренерском штабе только ухудшат ситуацию. «Югру» загнал в тупик совсем не Захаркин, а сама система управления профессиональным клубом в регионе. Они там сколько угодно могут говорить про вертикаль, которую строят, но цена этому «сооружению» — ноль. Да, есть «Мамонты Югры». Но туда ведь в свое время привезли детей из других регионов. Почему-то об этом забывают. Но как обращались в последние годы с профессиональной командой — совсем другое. Начали страшно экономить, причем, на всем. Дали работу игрокам, которые никуда не могли устроиться. Зачем-то отказались от легионеров и превратились в самый слабый клуб страны. Игорь Захаркин старался и ему бы дать больше власти, возможностей и не ограничивать в сроки реализации планов по возрождению. Но в Ханты-Мансийске, видите ли, расстроились из-за поражения. Да всем командам в лиге «Югра» оп своему потенциалу уступит 0:7. Только за счет тренера такой позор случился лишь однажды.

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ.

Зинэтула Билялетдинов совсем не умеет признавать свои ошибки и даже после поражения от «Спартака» на своем льду заявил, что команда «на правильном пути», а надо лишь «убрать ошибки». Отличный анализ матча, который подходит для любого клуба в любом регионе страны. Раньше Билялетдинов был одним из лучших, а сейчас, кажется, решает свои вопросы, а его имя все чаще и чаще мелькает рядом со спорными трансферами.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И АМНИСТИЯ.

В КХЛ подтвердили, что Дмитрий Коробов из минского «Динамо» не нарушал правила в матче против «Трактора» и большой и дисциплинарный штраф до конца игры выписан ему незаконно. На этой встрече работали Роман Щенев и Александр Соин. Причем Соин, кажется, видел эпизод с удобного ракурса и никак не среагировал. Руку поднял Щенев, хотя непонятно как он там разглядел подножку в чистом силовом приеме. И опять пострадали минчане. Совсем недавно до конца матча удалили Роба Клинкхаммера. Нынешний штраф никак не повлиял на результат, так как шла последняя минута матча с «Трактором» и белорусский клуб вел — 3:0. Но это ведь неважно. Опять грубейшая ошибка, причем, было сразу видно, что повода для свистка не было. И, заметьте, что пока самыми угнетаемыми клубами лиги являются «Лада» и «Динамо» (Минск), которые находятся внизу турнирной таблицы.

ШАНС.

В ближайшие дни начинаются тренировочные лагеря клубов НХЛ, в «Вегас» поедет Дмитрий Осипов и попытается пробиться в основной состав. Между прочим, шансы у него есть. Мы будем следить за каждым днем тренировочных лагерей, ведь там существуют потоки отчислений и, например, если тебя отправили в фарм в числе последних, то есть шанс, что первым и поднимут. Дмитрий — первый номер драфта КХЛ 2013 года и мог бы играть в Хабаровске. «Амур» обменял его в «Сочи», южане — в Казань, но нигде ему не предложили вернуться и начать играть на постоянной основе. Осипов провел последние годы в Западной лиге, не сказать, чтобы уж был сильно заметен, не впечатлял он и тренеров сборной. Но парень стремится играть в НХЛ и решил потратить еще один сезон на то, чтобы пробиться.