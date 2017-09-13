Диц, играя за ХК «Барыс», держит в голове возможность попасть в состав канадцев на ОИ

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, игроки НХЛ не примут участия в турнире. Диц, ранее игравший в клубах НХЛ и AHL (Американской хоккейной лиги), в июле подписал однолетний контракт с «Барысом». 24-летний канадец набрал 11 очков (5 голов и 6 передач) в 8 матчах и занимает первое место в списке самых результативных защитников сезона КХЛ.

В составе «Барыса» выступают натурализованные канадские игроки Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер.

«Знаю, что игроки “Барыса” находятся в списке хоккеистов, за которыми следит сборная Канады. Безусловно, играя в этом сезоне, я держу в голове возможность попасть в состав сборной на Олимпиаду. Если покажу свой максимум, уверен, шансы будут. Выступление за сборную Казахстана в будущем? Мне все очень нравится в Астане, но я предпочитаю идти шаг за шагом», — сказал Диц.