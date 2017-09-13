Нижегородский ХК «Торпедо» отыграл две шайбы у нижнекамского «Нефтехимика» и победил в овертайме
Нижегородский ХК «Торпедо» отыграл две шайбы у нижнекамского «Нефтехимика» и победил в овертайме. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
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Нижегородское «Торпедо» начало выездное турне 12 сентября с игры в Нижнекамске против «Нефтехимика».
В первом периоде нижнекамцы действовали активнее и заставляли нижегородцев нарушать правила. В меньшинстве торпедовцы отбились, но пропустили шайбу, едва Владимир Галузин покинул скамейку для оштрафованных — точный бросок нанес защитник хозяев Шарипзянов.
В начале второго периода характер игры не изменился и нижнекамцам удалось увеличить преимущество (гол на счету Галимова), но затем нижегородцам удалось дважды реализовать преимущество — оба раза точными бросками отметился защитник Денис Баранцев.
В третьем периоде обе команды много атаковали, но счет до конца основного времени не изменился. В овертайме больше повезло торпедовцам, которые смогли вырвать победу — заброшенная шайба на счету Егора Дугина. Таким образом, игра закончилась со счётом 3:2.
Состав «Торпедо»: Галимов; Баранцев — Кундратек, Еглич — Дугин — Даугавиньш; Мамашев — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин; Сергиенко — Шуленин, Потапов — Грачев — Кулемин; Курбатов,
Следующий матч «Торпедо» сыграет 14 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева».
Напомним, что 8 сентября «Торпедо» одержало минимальную победу над минским «Динамо».
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