«Ак Барс» в овертайме уступил «Спартаку»

«Ак Барс» уступил «Спартаку» со счетом 3:4.

В Казань, в гости к «Ак Барсу», приехали хоккеисты московского «Спартака». Хозяева с первых минут устремились в атаку на ворота Маркуса Свенссона.

При этом казанцы допустили ошибку в обороне, и Райан Стоа выехал один на один с вратарем Тимуром Беляловым. Нападающий совершил точный бросок — 1:0.

В начале второго периода «Ак Барсу» удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала отличился Антон Глинкин, а потом автором гола при реализации лишнего стал Джастин Азеведо.

Москвичи не пали духом и вновь создали себе преимущество — дубль оформил Бен Максвелл.

В третьем периоде «Спартак» стал прижиматься к своим воротам, чем воспользовались казанцы. Альберт Яруллин попал в ближний угол ворот — 3:3!

Матч перетек в овертайм, где под его занавес Вилле Лаюнен со средней дистанции заставил Билялова капитулировать — 3:4.

«Игра была неплохой, — заявил наставник казанской команды Зинэтула Билялетдинов. — Мы считаем, что ребята играли хорошо, создавали много моментов. К сожалению, реализация у нас пока не очень хорошая. То, что мы допускаем такие ошибки продолжается, мы никак не можем это остановить. В целом я считаю, что мы на правильном пути, мы свою ситуацию исправим, и все будет нормально».

С 16 очками «Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.

14 сентября в столице Татарстана подопечные Билялетдинова сыграют с череповецкой «Северсталью».