Кто вытащил «Барыс» в лидеры КХЛ

«Барыс» под руководством Евгения Корешкова не только одна из самых результативных команд турнира, но и одна из самых надежных в обороне. Казахстанский специалист «грузит» работой двух голкиперов.

Голкипер Хенрик Карлссон (33 года, Швеция);.

Опытный вратарь идет по рекордному для себя графику — его коэффициент надежности составляет 1,81 (лучший результат в играх в КХЛ). Это 10 результат в Лиге. На место выше Карлссон идет в классификации вратарей по проценту отраженных бросков — 93,6 (опять же, лучший результат в карьере в КХЛ).

Входит шведский голкипер в ТОП-3 по числу «сухих» матчей. Еще пять матчей без пропущенных игр, и Карлссон повторит лучший результат прошлого сезона — семь «сухих» матчей.

Лучшие игроки с «плюсовым» показателем.

Даррен Диц — «плюс семь»;.

Найджел Доус — «плюс семь»;.

Линден Вей — «плюс семь».

Триумвират игроков из первой пятерки, немного оторвавшихся от остальных. Если Доус хорошо знаком болельщикам, то Диц и Вей только «знакомят» с собой Лигу.

Главный распасовщик.

Линден Вей — 11 передач;.

Новичков «Барыса» по этому показателю лучший не только в клубе, но и во всей КХЛ. Их дуэт с Доус — самая горячая связка начала десятого сезона турнира.

Лучший снайпер.

Найджел Доус — 12 голов;.

Фланговый форвард резво стартовал в седьмом для себя сезоне в КХЛ. За восемь встреч он забил треть шайб от своего лучшего результата — 12 из 36 голов. На это ему потребовалось 59 игр. У него достаточно матчей чтобы перебить личное достижение. С большим отрывом Доус лидирует в команде по количеству бросков по воротам — 45 против 25 (второй результат у Мэттью Фрэттина).

«Силовик».

Павел Акользин — 20 силовых приемов;.

Габаритный форвард «получил» номер бывшего капитана «Барыса» Брэндона Боченски, но проявляет себя не среди снайперов. Он оказывает силовое воздействие на соперников.

Самый меткий.

Талгат Жайлауов — два гола за семь бросков;.

Казахстанский нападающий добился высокого результата — 28,6 процента. Вторым идет Доус — 12 голов за 45 бросков (26,7 процента).

Самый грубый.

Александр Липин — 27 минут;.

Казахстанский защитник добился шестого результата в Лиге всего за два проведенных матча. Не один из конкурентов так быстро штраф не набирал.

Добавим, следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проведет на своем льду. 15 сентября подопечные Евгения Корешкова сыграют с «Сибирью» из Новосибирска. Начало матча на «Барыс-Арене» — в 19:30 по столичному времени.