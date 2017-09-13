ХК «Адмирал» принимает «шутов» из Финляндии во Владивостоке

Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» сегодня, 13 сентября, в рамках сезона КХЛ 2017/2018 принимает финский «Йокерит» во Владивостоке. Приморская команда после восьми игр занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Встреча с «шутами» — хороший шанс для коллектива из столицы Приморья поправить свое турнирное положение, сообщает ИА PrimaMedia.

Игра начнется в 19.30 на льду «Фетисов Арены» в среду, в день матча с «Йокеритом», будет сниматься программа Андрея Блохина «Овертайм. Короли Востока» будет делать выпуск, посвященный болельщикам «Адмирала».

Желающим принять участие в съемках, собраться у памятника Матроски в 17.30, чтобы отснять материал про аллею Сергея Гимаева, рассказать о себе, крепко поддерживать наших ребят во время матча, поприветствовать команду на служебке.