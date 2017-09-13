«Торпедо» победило «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

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В составе хозяев отличились Дамир Шарипзянов (11-я минута) и Эмиль Галимов (26). За «Торпедо» шайбы забросили Денис Баранцев (36, 39) и Егор Дугин (64).

«Торпедо» занимает третье место в Западной конференции с 16 очками. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке (12).

В следующем матче «Нефтехимик» примет московский «Спартак». «Торпедо» сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 14 сентября.