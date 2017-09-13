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13 сентября 2017, 0:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Торпедо» победило «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Нижегородское «Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижегородский клуб выиграл в овертайме со счетом 3:2. Увеличить
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В составе хозяев отличились Дамир Шарипзянов (11-я минута) и Эмиль Галимов (26). За «Торпедо» шайбы забросили Денис Баранцев (36, 39) и Егор Дугин (64).

«Торпедо» занимает третье место в Западной конференции с 16 очками. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке (12).

В следующем матче «Нефтехимик» примет московский «Спартак». «Торпедо» сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 14 сентября.

12.09.2017 19:30 Зрители 1734 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 2:3 ОТ Торпедо НН
(1:0, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Петерис Скудра
Вратари
Илья Ежов Станислав Галимов
1-й период
Владимир Галузин 06:08
Егор Дугин 08:39
10:41 Дамир Шарипзянов (Н. Жердев, А. Нестрашил)
18:43 Николай Жердев
2-й период
Алексей Потапов 22:16
25:48 Эмиль Галимов (П. Куликов)
Евгений Курбатов 31:57
35:34 Дамир Шарипзянов
Денис Баранцев (Ж. Еглич, К. Даугавиньш) 35:39
37:59 Олег Пиганович
Денис Баранцев (Ж. Еглич, Е. Дугин) 38:40
3-й период
Вячеслав Кулемин 41:16
Максим Лазарев 45:14
Станислав Галимов 51:56
Овертайм
Егор Дугин (Т. Кундратек) 63:38
Статистика
6 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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Торпедо НН
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