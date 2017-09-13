«Торпедо» победило «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 12 сентября. Нижегородское «Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе хозяев отличились Дамир Шарипзянов (11-я минута) и Эмиль Галимов (26). За «Торпедо» шайбы забросили Денис Баранцев (36, 39) и Егор Дугин (64).
«Торпедо» занимает третье место в Западной конференции с 16 очками. «Нефтехимик» идет девятым на Востоке (12).
В следующем матче «Нефтехимик» примет московский «Спартак». «Торпедо» сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 14 сентября.
|12.09.2017 19:30
|Зрители 1734
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|2:3 ОТ
|Торпедо НН
|(1:0, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Петерис Скудра
Вратари
|Илья Ежов
|Станислав Галимов
|1-й период
|Владимир Галузин
|06:08
|Егор Дугин
|08:39
|10:41
|Дамир Шарипзянов (Н. Жердев, А. Нестрашил)
|18:43
|Николай Жердев
|2-й период
|Алексей Потапов
|22:16
|25:48
|Эмиль Галимов (П. Куликов)
|Евгений Курбатов
|31:57
|35:34
|Дамир Шарипзянов
|Денис Баранцев (Ж. Еглич, К. Даугавиньш)
|35:39
|37:59
|Олег Пиганович
|Денис Баранцев (Ж. Еглич, Е. Дугин)
|38:40
|3-й период
|Вячеслав Кулемин
|41:16
|Максим Лазарев
|45:14
|Станислав Галимов
|51:56
|Овертайм
|Егор Дугин (Т. Кундратек)
|63:38
Статистика
|6
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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