КХЛ отменила матч-штраф защитника минского «Динамо»

Время — 59.22. На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на защитника минского «Динамо» Дмитрия Коробова наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).