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13 сентября 2017, 0:12 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

КХЛ отменила матч-штраф защитника минского «Динамо»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Трактором» (3:0), информирует официальный сайт лиги.

Время — 59.22. На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на защитника минского «Динамо» Дмитрия Коробова наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

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