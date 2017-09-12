«Спартак» победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 12 сентября. Московский «Спартак» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе
«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 16 очками. «Спартак» занимает девятую позицию в Западной конференции (10).
В следующем матче 14 сентября «Ак Барс» примет череповецкую «Северсталь», тогда же «Спартак» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».
|12.09.2017 19:30
|Зрители 6461
|Регулярный чемпионат
|"Татнефть Арена"
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Вадим Епанчинцев
Вратари
|Тимур Билялов
|Маркус Свенссон
|1-й период
|Райан Стоа (В. Лещенко)
|03:21
|11:35
|Федор Малыхин
|2-й период
|22:06
|Антон Глинкин (М. Глухов)
|Виктор Бобров
|25:54
|26:38
|Джастин Азеведо (В. Токранов, А. Ландер)
|Бен Максвелл (Д. Юдин, И. Мирнов)
|31:05
|34:02
|Рафаэль Батыршин
|Бен Максвелл (И. Мирнов)
|35:36
|Виктор Бобров
|36:52
|3-й период
|Райан Стоа
|47:22
|55:15
|Альберт Яруллин (Дж. Азеведо, И. Секач)
|Овертайм
|Вилле Лаюнен (В. Лещенко, Б. Максвелл)
|64:24
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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