«Спартак» победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

В составе красно-белых отличились Райан Стоа (4-я минута), Бен Максвелл (32, 36) и Вилле Лаюнен (65). За «Ак Барс» шайбы забросили Антон Глинкин (23), Джастин Азеведо (27), Альберт Яруллин (56).

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 16 очками. «Спартак» занимает девятую позицию в Западной конференции (10).

В следующем матче 14 сентября «Ак Барс» примет череповецкую «Северсталь», тогда же «Спартак» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».