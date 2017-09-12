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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30984853/
12 сентября 2017, 23:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Московский «Спартак» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе красно-белых отличились Райан Стоа (4-я минута), Бен Максвелл (32, 36) и Вилле Лаюнен (65). За «Ак Барс» шайбы забросили Антон Глинкин (23), Джастин Азеведо (27), Альберт Яруллин (56).

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 16 очками. «Спартак» занимает девятую позицию в Западной конференции (10).

В следующем матче 14 сентября «Ак Барс» примет череповецкую «Северсталь», тогда же «Спартак» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».

12.09.2017 19:30 Зрители 6461 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 3:4 ОТ Спартак
(0:1, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Вадим Епанчинцев
Вратари
Тимур Билялов Маркус Свенссон
1-й период
Райан Стоа (В. Лещенко) 03:21
11:35 Федор Малыхин
2-й период
22:06 Антон Глинкин (М. Глухов)
Виктор Бобров 25:54
26:38 Джастин Азеведо (В. Токранов, А. Ландер)
Бен Максвелл (Д. Юдин, И. Мирнов) 31:05
34:02 Рафаэль Батыршин
Бен Максвелл (И. Мирнов) 35:36
Виктор Бобров 36:52
3-й период
Райан Стоа 47:22
55:15 Альберт Яруллин (Дж. Азеведо, И. Секач)
Овертайм
Вилле Лаюнен (В. Лещенко, Б. Максвелл) 64:24
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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