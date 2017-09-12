«Салават Юлаев» победил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

За «Динамо» шайбу забросил Брэндон Макмиллан (56-я минута). В составе уфимцев отличились Линус Умарк (22) и Филип Ларсен (43). Для Ларсена эта шайба стала шестой в восьми матчах с начала чемпионата, что является лучшим снайперским показателем среди защитников лиги.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции с 15 очками в восьми матчах. «Динамо» идет 13-м на Западе с пятью очками после 10 игр.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо». «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи». Обе встречи пройдут 14 сентября.