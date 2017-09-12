«Салават Юлаев» победил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 12 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За «Динамо» шайбу забросил Брэндон Макмиллан (56-я минута). В составе уфимцев отличились Линус Умарк (22) и Филип Ларсен (43). Для Ларсена эта шайба стала шестой в восьми матчах с начала чемпионата, что является лучшим снайперским показателем среди защитников лиги.
«Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции с 15 очками в восьми матчах. «Динамо» идет 13-м на Западе с пятью очками после 10 игр.
В следующем матче «Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо». «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи». Обе встречи пройдут 14 сентября.
|12.09.2017 17:00
|Зрители 5723
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|2:1
|Динамо Р
|(0:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Сандис Озолиньш
Вратари
|Бен Скривенс
|Янис Калныньш 59:47
|1-й период
|11:47
|Антон Лазарев
|2-й период
|21:14
|Линус Умарк (Й. Кемппайнен)
|Карл Столлери
|31:01
|3-й период
|Лукас Лессио
|40:46
|41:18
|42:52
|Филип Ларсен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|52:23
|Александр Логинов
|Брэндон Макмиллан (Д. Кристо)
|55:49
|Ти. Джей. Галиарди
|59:17
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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