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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30983740/
12 сентября 2017, 21:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» победил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За «Динамо» шайбу забросил Брэндон Макмиллан (56-я минута). В составе уфимцев отличились Линус Умарк (22) и Филип Ларсен (43). Для Ларсена эта шайба стала шестой в восьми матчах с начала чемпионата, что является лучшим снайперским показателем среди защитников лиги.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции с 15 очками в восьми матчах. «Динамо» идет 13-м на Западе с пятью очками после 10 игр.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо». «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи». Обе встречи пройдут 14 сентября.

12.09.2017 17:00 Зрители 5723 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 2:1 Динамо Р
(0:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Сандис Озолиньш
Вратари
Бен Скривенс Янис Калныньш 59:47
1-й период
11:47 Антон Лазарев
2-й период
21:14 Линус Умарк (Й. Кемппайнен)
Карл Столлери 31:01
3-й период
Лукас Лессио 40:46
41:18
42:52 Филип Ларсен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
52:23 Александр Логинов
Брэндон Макмиллан (Д. Кристо) 55:49
Ти. Джей. Галиарди 59:17
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Динамо Р
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