«Авангард» разгромил «Югру» в матче чемпионата КХЛ

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Шайбы забросили Семен Кошелев (1-я и 31-я минуты), Деннис Эверберг (19), Валентин Пьянов (25), Максим Березин (36), Дмитрий Кугрышев (43) и Александр Пережогин (57).

В таблице Восточной конференции «Авангард» вышел на третье место с 18 очками после девяти матчей, «Югра» имеет в своем активе восемь очков и занимает 12-ю строчку.

В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Омске 17 сентября.