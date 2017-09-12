«Авангард» разгромил «Югру» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 12 сентября.
Ханты-мансийская «Югра» потерпела разгромное поражение от омского «Авангарда» со счетом 0:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы забросили Семен Кошелев (1-я и 31-я минуты), Деннис Эверберг (19), Валентин Пьянов (25), Максим Березин (36), Дмитрий Кугрышев (43) и Александр Пережогин (57).
В таблице Восточной конференции «Авангард» вышел на третье место с 18 очками после девяти матчей, «Югра» имеет в своем активе восемь очков и занимает 12-ю строчку.
В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Омске 17 сентября.
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Андрей Скабелка
Вратари
|Владислав Фокин 30:23 (И. Проскуряков 30:23)
|Доминик Фурх
|1-й период
|Семен Кошелев
|00:50
|Кирилл Семенов
|06:35
|12:23
|16:23
|Константин Майоров
|Деннис Эверберг (Э. Густафссон)
|18:11
|2-й период
|Валентин Пьянов (А. Осипов, И. Михеев)
|24:24
|29:03
|Константин Панов
|Семен Кошелев (И. Михеев, В. Пьянов)
|30:23
|34:14
|Александр Угольников
|Максим Березин (И. Михеев, В. Меньшиков)
|35:41
|Дмитрий Кугрышев
|36:06
|3-й период
|41:07
|Кирилл Меляков
|41:11
|Андрей Анкудинов
|Дмитрий Кугрышев (А. Петерссон)
|42:15
|Евгений Медведев
|44:11
|Виталий Меньшиков
|48:32
|Александр Пережогин
|51:06
|Александр Осипов
|51:49
|Александр Пережогин (М. Фисенко, Е. Мартынов)
|56:39
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|4
Судьи
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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