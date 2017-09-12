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12 сентября 2017, 21:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» разгромил «Югру» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Ханты-мансийская «Югра» потерпела разгромное поражение от омского «Авангарда» со счетом 0:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу омского клуба. Увеличить
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Шайбы забросили Семен Кошелев (1-я и 31-я минуты), Деннис Эверберг (19), Валентин Пьянов (25), Максим Березин (36), Дмитрий Кугрышев (43) и Александр Пережогин (57).

В таблице Восточной конференции «Авангард» вышел на третье место с 18 очками после девяти матчей, «Югра» имеет в своем активе восемь очков и занимает 12-ю строчку.

В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Омске 17 сентября.

12.09.2017 17:00 Зрители 3550 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 0:7 Авангард
(0:2, 0:3, 0:2)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Андрей Скабелка
Вратари
Владислав Фокин 30:23 (И. Проскуряков 30:23) Доминик Фурх
1-й период
Семен Кошелев 00:50
Кирилл Семенов 06:35
12:23
16:23 Константин Майоров
Деннис Эверберг (Э. Густафссон) 18:11
2-й период
Валентин Пьянов (А. Осипов, И. Михеев) 24:24
29:03 Константин Панов
Семен Кошелев (И. Михеев, В. Пьянов) 30:23
34:14 Александр Угольников
Максим Березин (И. Михеев, В. Меньшиков) 35:41
Дмитрий Кугрышев 36:06
3-й период
41:07 Кирилл Меляков
41:11 Андрей Анкудинов
Дмитрий Кугрышев (А. Петерссон) 42:15
Евгений Медведев 44:11
Виталий Меньшиков 48:32
Александр Пережогин 51:06
Александр Осипов 51:49
Александр Пережогин (М. Фисенко, Е. Мартынов) 56:39
Статистика
10 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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