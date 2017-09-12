«Теперь мои финты копирует сам Дацюк». Умарк — о Капризове, Олимпиаде и Ибрагимовиче
Один из лучших легионеров в истории КХЛ, шведский бомбардир «Салавата Юлаева» — про взлеты и падения яркой карьеры.
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РАНЬШЕ У «САЛАВАТА» НЕ БЫЛО СИСТЕМЫ
— Почему ваша команда так неровно выглядит на старте сезона, ведь с приходом на пост главного тренера Эркки Вестерлунда игровая анархия должна была закончиться?
— Пока нас швыряет из стороны в сторону, и это действительно серьезная проблема. То мы находимся на пике, у команды в эти моменты все получается и, кажется, лучше быть не может, то по необъяснимой причине оказываемся на дне, и все валится из рук. Нам надо найти «золотую середину», достичь определенного баланса. Особенно это касается начала и концовок матчей. Но мы находимся на верном пути. Дайте только время.
— Есть известный анекдот о российских автомобилях, дизайн и качество которых не в силах изменить даже приглашение немецких специалистов, а директор завода говорит, что это «проклятое место». Может, и Уфа обречена показывать «бразильский» хоккей?
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— Когда данные проблемы уйдут в прошлое?
— Мы постоянно работаем над тем, что избавиться от плохих привычек, приобретенных в прошлых сезонах. Свой лучший хоккей команда начнет показывать ближе к середине чемпионата. Это не означает, что мы спокойно относимся к поражениям. Перед «Салаватом Юлаевом» стоят большие цели, поэтому определенное психологическое давление ощущает каждый из нас. В то же время в конце сезона, если мы будем хорошо играть и побеждать, то никто не вспомнит о неудачном старте.
— Недавно вы заявили, что нынешний тренерский штаб «Салавата Юлаева» — лучший в КХЛ.
— Готов это снова повторить. Во всем, над чем мы работаем, команда придерживается определенного плана, выработанного тренерами. Они постоянно нам подсказывают, указывают на
— Означает ли это, что теперь вы будете больше играть в обороне?
— Нет! Применительно к «Салавату» могу сказать, что раньше у нас не было четкой системы. Каждый выходил и мог играть
— Один из бывших тренеров «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин возмущался тем, что для финских тренеров в отличие от него самого и его коллег в Уфе делают все.
— В прошлые годы в команде работали хорошие специалисты — Владимир Юрзинов, Игорь Захаркин. Еще Николай Борщевский. Они отлично относились к игрокам и старались изо всех сил, но мне кажется, что, находясь под давлением, им было сложно справляться со своими обязанностями. Эркка Вестерлунд — опытнейший специалист, через многое прошедший. Он такое давление переносит спокойнее. Он не читает русские СМИ, например, и вообще действует так, как решил сам.
— Вестерлунд спокойно относится к вашей рискованной манере игры?
— Он прекрасно умеет использовать лучшие качества игроков, поэтому проблем не возникает. Да и я сам с возрастом все реже применяю разные трюки. Но если у меня есть внутреннее ощущение, что
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— В прошлом я старался следить за всем интересным, но потом пришел к своему собственному стилю. Теперь меня сам Дацюк копирует (смеется).
— Прекрасно помню, как вы, выступая за сборную Швеции, реализовали буллит в ворота швейцарца Мартина Гербера, перекинув через него шайбу по дуге, потом такой трюк в НХЛ повторил Дацюк. Как решились на такой финт?
— Я разучил его раньше у себя дома вместе с двумя старшими братьями, которые тоже были профессиональными хоккеистами. Потом по ходу сезона иногда тренировал этот прием и ждал момента, когда его можно использовать. Наконец, решился, и все получилось неплохо. Помню, что наши тренеры тогда на скамейке хохотали. В прошлом сезоне
КАПРИЗОВ СТАНЕТ ЗВЕЗДОЙ В НХЛ
— В межсезонье и сейчас все только и говорят о больших задачах СКА и ЦСКА, а «Салават» способен претендовать на Кубок Гагарина?
— Куда торопиться? Еще рано о
— Вас не задевает, что весной и летом почти все сильные игроки уходят именно в эти два клуба?
— Мир вообще часто бывает несправедлив. «Салавату» и мне лично очень не хватает Капризова, ушедшего в ЦСКА. С ним наша команда была бы лучше. Я с ним говорил относительно перехода, и он сказал, что у него не оставалось выбора. Это дела руководства. Но я скучаю по Капризову, надеюсь, он по мне тоже (смеется). Что остается делать? У нас в команде собраны хорошие игроки, надо думать о том, чтобы «Салават Юлаев» побеждал и выступил лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда команду захлестнули травмы перед
— Для всей хоккейной России Капризов — восходящая звезда. Что именно вы можете выделить в его игре, проведя с ним столько времени в одном звене?
— Он может забивать. Звучит просто, но это так на самом деле. Мало кто способен забрасывать шайбы на постоянной основе и в любых ситуациях. Капризову это легко удается. Он отлично видит площадку, что помогает ему принимать правильные решения. Это особенный игрок. У него есть все, что требуется от нападающего. Мы с ним хорошо спелись, поскольку он любит бросать и забивать, а я всегда готов отдать ему пас. У Капризова — большой хоккейный интеллект.
— Он способен стать звездой в НХЛ?
— Да. Но в этом случае нельзя обойтись без удачи. Он же остается в КХЛ еще на
— Что вам при всех данных помешало закрепиться в НХЛ?
— Если вы посмотрите на состав «Эдмонтона» того времени, когда я отправился в Северную Америку, то сразу обратите внимание, сколько там было игроков, выбранных в первом раунде драфтов. И вообще первых номеров оказалось сразу трое! Причем все, как и я сам, не слишком габаритные. Кого в такой ситуации выберут, их или меня? Мест в двух ведущих звеньях всего шесть. Куда мне деваться, ведь я созидательный форвард? Команда не показывала хороших результатов, но получить хорошее игровое время
Да что там говорить, их был перебор. Для командного успеха не хватало других составляющих. Мой соотечественник Магнус
— То есть, Капризов должен уехать в НХЛ в подходящий момент?
— Да! Должно еще повезти, как я говорил, но именно сейчас «Миннесота» могла бы стать для него идеальным вариантом. Там есть один швед, его сверстник Йоэль
РОССИЯ — ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ ОЛИМПИАДЫ
— Прошлой весной вы добились главного успеха в своей карьере, выиграв золотую медаль чемпионата мира.
— Это воспоминание на всю жизнь. Было очень круто находиться в команде, где было собрано столько классных игроков. С самого начала меня не покидала уверенность, что у нас отличная сборная, способная добиться успеха. Одних только энхаэловцев было 19 человек!
— Как вам было находиться в такой компании, не стеснялись?
— Я много кого знал в той команде, с
— Даже Никлас Бэкстрем?
— Хорошо, он один из лучших игроков в мире, но если посмотреть на остальных, то не вижу причин, по которым я бы не мог играть в сборной.
— В России часто приходится слышать мнение, что чемпионат мира — второстепенный турнир, поскольку на него приезжают далеко не все сильнейшие игроки из НХЛ.
— Зато я могу сказать, что те эмоции и чувства после победы в финале, реакция на наш успех в самой Швеции — это не сравнить ни с чем. Самое веселое было уже по окончании турнира. А насчет значимости турнира рассуждать не буду, просто скажу, что теперь хочется выигрывать еще и еще.
— До Олимпиады осталось всего полгода, но о сборной Швеции как претенденте на золото мало кто говорит.
— Фаворит номер один — это Россия. Но в то же время в краткосрочном турнире, где в матчах на вылет все решает одна игра, может случиться всякое. Сборной Швеции ранее удавалось обыгрывать россиян на крупных турнирах. Не знаю, как будет в феврале, но у нашей команды есть хороший шанс удачно выступить в Корее.
— Чем силен нынешний тренер сборной Швеции Рикард Гренберг?
— Он отличный специалист, и как человек — замечательный. Гренберг всегда честен перед игроками, все, что думает, говорит прямо в лицо и не шепчется о
— Если говорить о прямоте высказываний, то лично вы для западного человека очень открыты, не скрываете своего мнения и избегаете пустой политкорректности. Откуда это все взялось?
— Мне всегда приходилось биться за место под солнцем еще с тех пор, как я был ребенком. Никто не верил, что такой маленький парень сможет
— В прошлом году много шума наделала ваша фраза про «испорченный праздник» после матча со сборной России на Кубке Первого канала. Олег Знарок даже заявил, что вам надо оторвать голову.
— Это было просто шутка. Дело в нашем менталитете. Понятно, что у хоккейной России был большой праздник, поэтому на своем домашнем турнире от нее ждали только победы. Но ведь мы приезжаем не для того, чтобы проиграть и порадовать
— К вопросу об откровенности и справедливости, ваш визит в судейскую комнату с телефоном в руке после матча в прошлом
— Я был взбешен. На мой взгляд, мы во многом проиграли
— Весной в одном из интервью шведским СМИ вы сказали, что нынешний сезон может стать для вас последним в России.
— Я сказал об этом еще до того, как переподписал контракт с «Салаватом». Семья меня поддержала в этом решении. Но я не знаю, что будет дальше. Может, я больше не понадоблюсь Уфе, потому моему агенту даже не станут звонить. Я открыт для любых вариантов. Но «Салават» для меня остается приоритетом. Если не удастся с ним договориться, то готов ко всему.
— Может, Капризов наберет и попросит перейти к нему в ЦСКА?
— Снова поиграть вместе с ним — это неплохая идея. Посмотрим, что будет следующей весной.
— НХЛ для вас пройденный этап?
— Мне уже не 25, чтобы, забыв обо всем, бежать в НХЛ. С другой стороны, именно сейчас я показываю лучшую игру в своей карьере. Пара лет в запасе у меня точно есть, поэтому следующей весной, если последует серьезное предложение от команды НХЛ, то почему бы и не поехать туда снова? Но двусторонний контракт или приглашение в тренировочный лагерь — точно не для меня. Если будет реальная заинтересованность — другое дело.
— Насколько известно, вы большой поклонник футбола, кажется, у вас есть даже фотография со Златаном Ибрагимовичем.
— Вы еще один, кто на это купился (смеется). Это просто мой друг, внешне очень похожий на Златана. Но я действительно слежу за футболом и выступлением сборной Швеции. Раньше, когда был помоложе, симпатизировал лондонскому «Арсеналу», а сейчас переживаю только за национальную команду.
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— Да! В те времена за командой и следил. Сейчас охладел. Главная звезда шведского футбола Ибрагимович, поэтому слежу за ним. Соответственно, больше смотрю матчей «Манчестер Юнайтед». Неплохо было бы побывать на
— Пять лет назад во время чемпионата Европы вы, кажется, посетили матчи сборной Швеции, игравшей в Киеве.
— Да, и если наша сборная Швеции пробьется на чемпионат мира, то я обязательно постараюсь попасть на
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