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РАНЬШЕ У «САЛАВАТА» НЕ БЫЛО СИСТЕМЫ

— Почему ваша команда так неровно выглядит на старте сезона, ведь с приходом на пост главного тренера Эркки Вестерлунда игровая анархия должна была закончиться?

— Пока нас швыряет из стороны в сторону, и это действительно серьезная проблема. То мы находимся на пике, у команды в эти моменты все получается и, кажется, лучше быть не может, то по необъяснимой причине оказываемся на дне, и все валится из рук. Нам надо найти «золотую середину», достичь определенного баланса. Особенно это касается начала и концовок матчей. Но мы находимся на верном пути. Дайте только время.

— Есть известный анекдот о российских автомобилях, дизайн и качество которых не в силах изменить даже приглашение немецких специалистов, а директор завода говорит, что это «проклятое место». Может, и Уфа обречена показывать «бразильский» хоккей?

— Ха-ха. Но я не думаю, что это такой же случай. Если брать игру с «Барысом», то мы ее неважно начали, а потом полностью контролировали ход матча. За исключением последней минуты. Я понимаю, что всем очень обидно терпеть такие поражения, пропуская три шайбы в самом конце — и тренерам, и нам, и болельщикам. Но не забывайте, что в межсезонье в команде многое изменилось. Пришло много новичков, полностью обновился тренерский состав. «Салават Юлаев» играет по совершенно иной системе, чем раньше. Любой вам скажет, что сразу ничего не бывает. Последнее, что нужно нам сейчас делать, это поддаваться панике.

— Когда данные проблемы уйдут в прошлое?

— Мы постоянно работаем над тем, что избавиться от плохих привычек, приобретенных в прошлых сезонах. Свой лучший хоккей команда начнет показывать ближе к середине чемпионата. Это не означает, что мы спокойно относимся к поражениям. Перед «Салаватом Юлаевом» стоят большие цели, поэтому определенное психологическое давление ощущает каждый из нас. В то же время в конце сезона, если мы будем хорошо играть и побеждать, то никто не вспомнит о неудачном старте.

— Недавно вы заявили, что нынешний тренерский штаб «Салавата Юлаева» — лучший в КХЛ.

— Готов это снова повторить. Во всем, над чем мы работаем, команда придерживается определенного плана, выработанного тренерами. Они постоянно нам подсказывают, указывают на кое-какие детали, делают так, чтобы команда и каждый хоккеист прогрессировали. Рабочий процесс идет, и прежде, чем мы станем настоящим коллективом, должно пройти время.

— Означает ли это, что теперь вы будете больше играть в обороне?

— Нет! Применительно к «Салавату» могу сказать, что раньше у нас не было четкой системы. Каждый выходил и мог играть по-своему. Иногда все складывалось блестяще, команда показывала хоккей невероятного уровня. Но если брать весь сезон, то нам не хватало стабильности. Так что, уверен: теперь все будет по-другому, с этими тренерами мы способны добиться большого успеха.

— Один из бывших тренеров «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин возмущался тем, что для финских тренеров в отличие от него самого и его коллег в Уфе делают все.

— В прошлые годы в команде работали хорошие специалисты — Владимир Юрзинов, Игорь Захаркин. Еще Николай Борщевский. Они отлично относились к игрокам и старались изо всех сил, но мне кажется, что, находясь под давлением, им было сложно справляться со своими обязанностями. Эркка Вестерлунд — опытнейший специалист, через многое прошедший. Он такое давление переносит спокойнее. Он не читает русские СМИ, например, и вообще действует так, как решил сам.

— Вестерлунд спокойно относится к вашей рискованной манере игры?

— Он прекрасно умеет использовать лучшие качества игроков, поэтому проблем не возникает. Да и я сам с возрастом все реже применяю разные трюки. Но если у меня есть внутреннее ощущение, что какой-то ход сработает, то применю его и сейчас. Во время игр об этом не думаю. Решение приходит спонтанно.

— Кого-то копировали, когда были моложе?

— В прошлом я старался следить за всем интересным, но потом пришел к своему собственному стилю. Теперь меня сам Дацюк копирует (смеется).

— Прекрасно помню, как вы, выступая за сборную Швеции, реализовали буллит в ворота швейцарца Мартина Гербера, перекинув через него шайбу по дуге, потом такой трюк в НХЛ повторил Дацюк. Как решились на такой финт?

— Я разучил его раньше у себя дома вместе с двумя старшими братьями, которые тоже были профессиональными хоккеистами. Потом по ходу сезона иногда тренировал этот прием и ждал момента, когда его можно использовать. Наконец, решился, и все получилось неплохо. Помню, что наши тренеры тогда на скамейке хохотали. В прошлом сезоне из-за болезни у меня не получилось попасть на Матч звезд КХЛ, если позовут сейчас, то обещаю болельщикам подготовить кое-что интересное.

КАПРИЗОВ СТАНЕТ ЗВЕЗДОЙ В НХЛ

— В межсезонье и сейчас все только и говорят о больших задачах СКА и ЦСКА, а «Салават» способен претендовать на Кубок Гагарина?

— Куда торопиться? Еще рано о чем-то говорить. Мы со своей стороны для начала должны разобраться с собственными делами в Восточной конференции. Первая задача — выйти в плей-офф. Потом можно уже строить планы. Понятно, что все смотрят на фамилии игроков, выступающих в СКА и ЦСКА. На мой взгляд, состав «Салавата» один из сильнейших в КХЛ. В финале плей-офф, если мы туда попадем, обязательно придется сыграть с одной из названных вами команд. Но до этого еще очень далеко.

— Вас не задевает, что весной и летом почти все сильные игроки уходят именно в эти два клуба?

— Мир вообще часто бывает несправедлив. «Салавату» и мне лично очень не хватает Капризова, ушедшего в ЦСКА. С ним наша команда была бы лучше. Я с ним говорил относительно перехода, и он сказал, что у него не оставалось выбора. Это дела руководства. Но я скучаю по Капризову, надеюсь, он по мне тоже (смеется). Что остается делать? У нас в команде собраны хорошие игроки, надо думать о том, чтобы «Салават Юлаев» побеждал и выступил лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда команду захлестнули травмы перед плей-офф, теперь этого надо избежать.

— Для всей хоккейной России Капризов — восходящая звезда. Что именно вы можете выделить в его игре, проведя с ним столько времени в одном звене?

— Он может забивать. Звучит просто, но это так на самом деле. Мало кто способен забрасывать шайбы на постоянной основе и в любых ситуациях. Капризову это легко удается. Он отлично видит площадку, что помогает ему принимать правильные решения. Это особенный игрок. У него есть все, что требуется от нападающего. Мы с ним хорошо спелись, поскольку он любит бросать и забивать, а я всегда готов отдать ему пас. У Капризова — большой хоккейный интеллект.

— Он способен стать звездой в НХЛ?

— Да. Но в этом случае нельзя обойтись без удачи. Он же остается в КХЛ еще на два-три года? Надо посмотреть, как Капризов за это время будет расти как игрок. Но лично я в него очень верю.

— Что вам при всех данных помешало закрепиться в НХЛ?

— Если вы посмотрите на состав «Эдмонтона» того времени, когда я отправился в Северную Америку, то сразу обратите внимание, сколько там было игроков, выбранных в первом раунде драфтов. И вообще первых номеров оказалось сразу трое! Причем все, как и я сам, не слишком габаритные. Кого в такой ситуации выберут, их или меня? Мест в двух ведущих звеньях всего шесть. Куда мне деваться, ведь я созидательный форвард? Команда не показывала хороших результатов, но получить хорошее игровое время из-за высокой конкуренции мне было сложно. Холл, Хемски, Ганье — это отличные нападающие.

Да что там говорить, их был перебор. Для командного успеха не хватало других составляющих. Мой соотечественник Магнус Пааярви-Свенссон был десятым номером на драфте своего года, но даже он не смог пробиться в ведущие тройки «Эдмонтона». А разве мой нынешний партнер по звену Теему Хартикайнен плохой игрок? Я попал в НХЛ не в самый подходящий момент. Хотя первый сезон у меня получился неплохим. На второй год получил перелом голеностопа. Потом вернулся в Европу во время локаута, отлично играл в Швейцарии и снова отправился в НХЛ, где все закончилось четвертым звеном «Баффало». По большому счету я не получил шанса показать всего, что умею.

— То есть, Капризов должен уехать в НХЛ в подходящий момент?

— Да! Должно еще повезти, как я говорил, но именно сейчас «Миннесота» могла бы стать для него идеальным вариантом. Там есть один швед, его сверстник Йоэль Эрикссон-Эк. С ним Капризов, наверное, выходил бы в одном звене. А в системе клуба есть полно талантливой молодежи, поэтому непонятно, какой ситуация будет через пару лет.

РОССИЯ — ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ ОЛИМПИАДЫ

— Прошлой весной вы добились главного успеха в своей карьере, выиграв золотую медаль чемпионата мира.

— Это воспоминание на всю жизнь. Было очень круто находиться в команде, где было собрано столько классных игроков. С самого начала меня не покидала уверенность, что у нас отличная сборная, способная добиться успеха. Одних только энхаэловцев было 19 человек!

— Как вам было находиться в такой компании, не стеснялись?

— Я много кого знал в той команде, с кем-то играл раньше, вообще был одним из самых опытных в составе. Чего мне робеть, если все равно в сборной нет никого, кто сильнее меня?

— Даже Никлас Бэкстрем?

— Хорошо, он один из лучших игроков в мире, но если посмотреть на остальных, то не вижу причин, по которым я бы не мог играть в сборной.

— В России часто приходится слышать мнение, что чемпионат мира — второстепенный турнир, поскольку на него приезжают далеко не все сильнейшие игроки из НХЛ.

— Зато я могу сказать, что те эмоции и чувства после победы в финале, реакция на наш успех в самой Швеции — это не сравнить ни с чем. Самое веселое было уже по окончании турнира. А насчет значимости турнира рассуждать не буду, просто скажу, что теперь хочется выигрывать еще и еще.

— До Олимпиады осталось всего полгода, но о сборной Швеции как претенденте на золото мало кто говорит.

— Фаворит номер один — это Россия. Но в то же время в краткосрочном турнире, где в матчах на вылет все решает одна игра, может случиться всякое. Сборной Швеции ранее удавалось обыгрывать россиян на крупных турнирах. Не знаю, как будет в феврале, но у нашей команды есть хороший шанс удачно выступить в Корее.

— Чем силен нынешний тренер сборной Швеции Рикард Гренберг?

— Он отличный специалист, и как человек — замечательный. Гренберг всегда честен перед игроками, все, что думает, говорит прямо в лицо и не шепчется о чем-то за спиной. Хоккеисты обожают такой подход.

— Если говорить о прямоте высказываний, то лично вы для западного человека очень открыты, не скрываете своего мнения и избегаете пустой политкорректности. Откуда это все взялось?

— Мне всегда приходилось биться за место под солнцем еще с тех пор, как я был ребенком. Никто не верил, что такой маленький парень сможет чего-то добиться. Я всегда старался занимать противоположную позицию, отличаясь от остальных. Наверное, поэтому и не стеснялся говорить то, что думаю. Но я всегда честен перед всеми и самим собой.

— В прошлом году много шума наделала ваша фраза про «испорченный праздник» после матча со сборной России на Кубке Первого канала. Олег Знарок даже заявил, что вам надо оторвать голову.

— Это было просто шутка. Дело в нашем менталитете. Понятно, что у хоккейной России был большой праздник, поэтому на своем домашнем турнире от нее ждали только победы. Но ведь мы приезжаем не для того, чтобы проиграть и порадовать кого-то. Наверное, мои слова очень задели россиян. Хотя мне просто очень хотелось поделиться эмоциями. Те, кто меня хорошо знают, вам скажут, что я не имел ввиду ничего плохого. Для себя вывод сделал. Больше я так не скажу.

— К вопросу об откровенности и справедливости, ваш визит в судейскую комнату с телефоном в руке после матча в прошлом плей-офф с «Ак Барсом» стал откровением.

— Я был взбешен. На мой взгляд, мы во многом проиграли из-за ошибки арбитра, удалившего нашего хоккеиста на ровном месте. Хотя в том эпизоде никакого нарушения не было и близко. На тот момент мы играли в большинстве, имели шанс повести в счете и победить в том матче. Судья не хотел посмотреть правде в глаза и пообщаться со мной. Поймите, эмоции меня переполняли. Но сейчас новый сезон. Надеюсь, на этот раз в такой ситуации арбитры свистнут в нашу сторону (смеется).

— Весной в одном из интервью шведским СМИ вы сказали, что нынешний сезон может стать для вас последним в России. Что-то с тех пор изменилось?

— Я сказал об этом еще до того, как переподписал контракт с «Салаватом». Семья меня поддержала в этом решении. Но я не знаю, что будет дальше. Может, я больше не понадоблюсь Уфе, потому моему агенту даже не станут звонить. Я открыт для любых вариантов. Но «Салават» для меня остается приоритетом. Если не удастся с ним договориться, то готов ко всему.

— Может, Капризов наберет и попросит перейти к нему в ЦСКА?

— Снова поиграть вместе с ним — это неплохая идея. Посмотрим, что будет следующей весной.

— НХЛ для вас пройденный этап?

— Мне уже не 25, чтобы, забыв обо всем, бежать в НХЛ. С другой стороны, именно сейчас я показываю лучшую игру в своей карьере. Пара лет в запасе у меня точно есть, поэтому следующей весной, если последует серьезное предложение от команды НХЛ, то почему бы и не поехать туда снова? Но двусторонний контракт или приглашение в тренировочный лагерь — точно не для меня. Если будет реальная заинтересованность — другое дело.

— Насколько известно, вы большой поклонник футбола, кажется, у вас есть даже фотография со Златаном Ибрагимовичем.

— Вы еще один, кто на это купился (смеется). Это просто мой друг, внешне очень похожий на Златана. Но я действительно слежу за футболом и выступлением сборной Швеции. Раньше, когда был помоложе, симпатизировал лондонскому «Арсеналу», а сейчас переживаю только за национальную команду.

— Когда-то в «Арсенале» играл швед Фредди Юнгберг.

— Да! В те времена за командой и следил. Сейчас охладел. Главная звезда шведского футбола Ибрагимович, поэтому слежу за ним. Соответственно, больше смотрю матчей «Манчестер Юнайтед». Неплохо было бы побывать на какой-нибудь игре вживую, но из-за хоккейных дел этого сделать не удается.

— Пять лет назад во время чемпионата Европы вы, кажется, посетили матчи сборной Швеции, игравшей в Киеве.