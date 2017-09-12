20 снайперов без голов. Кто в КХЛ разучился забивать?
Среди них Лемтюгов, Пережогин и полно легионеров.
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В КХЛ идёт уже четвёртая неделя регулярного чемпионата, но в лиге остаётся немало нападающих, не выполняющих своих прямых обязанностей. Сложно требовать голов с форвардов оборонительного плана, выходящих в четвёртом звене. А вот с тех, кто считаются снайперами, и спрос особый. Мы выделили двадцатку игроков, которых на старте сезона поразила голевая засуха. Главное условие — результативная игра в недалёком прошлом и достаточно игрового времени в настоящем.
Сергей Костицын («Торпедо»)
Матчи: 7
Броски: 6
Игровое время: 14:39
У Петериса Скудры проблема: не забивают легионеры. И если голевую засуху Жиги Еглича можно объяснить травмой соотечественника Яна Муршака и тем, что словенец ранее не играл за российские клубы, то вот с Сергея Костицына спрос особый. Ему в Нижнем Новгороде знакомо всё: от бортов «Нагорного» до требований главного тренера «Торпедо». Тем не менее, пока возвращение
Андрей Костицын («Куньлунь»)
Матчи: 9
Броски: 17
Игровое время: 18:05
Не идут дела и у старшего из братьев Костицыных. В опытном форварде, немало поигравшем за океаном, Майк Кинэн видел вожака собранной почти с нуля команды, но на старте сезона «Куньлунь» тащат на себе канадцы. Белорус же пока сидит на сухом пайке и исполняет роль отбойного молотка: 19 силовых приёмов — это больше, чем у
Владимир Ткачёв («Адмирал»)
Матчи: 6
Броски: 16
Игровое время: 15:58
В КХЛ выступают два Владимира Ткачёва. Оба — форварды, и оба стартовали неважно. Но если казанец свой первый гол с горем пополам забил, то лучший новичок прошлого сезона, его полный тёзка из «Адмирала», пока не может не только отличиться, но и набрать первые очки. С тем, что связка Ткачёв — Саболич перестала приносить дивиденды, во многом связано низкое место дальневосточников в таблице.
Александр Пережогин («Авангард»)
Матчи: 6
Броски: 8
Игровое время: 11:42
Лучший бомбардир в истории «Авангарда» переживает не лучшие времена. Кризис в игре Пережогина начал отчётливо проявляться ещё по ходу прошлого
Николай Лемтюгов («Авангард»)
Матчи: 5
Броски: 7
Игровое время: 14:28
Ещё один опальный нападающий «Авангарда», о чьём будущем ходит немало слухов. Наставник омичей уверяет, что отсутствие Лемтюгова в заявке второй матч подряд — всего лишь ротация и ничего больше, но вряд ли
Симон Энеруд («Сочи»)
Матчи: 4
Броски: 8
Игровое время: 16:12
Когда боссы «Сочи» подписывали MVP шведского
Евгений Скачков («Югра»)
Матчи: 8
Броски: 21
Игровое время: 18:30
Чтобы понять, в чём причина провального старта «Югры», достаточно взглянуть на статистику нападающих
Матчи: 8
Броски: 14:49
Игровое время: 14:49
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Станислав Галиев («Ак Барс»)
Матчи: 5
Броски: 5
Игровое время: 13:17
На протяжении двух последних сезонов Галиев выбивал двадцатку голов в составе
Игорь Скороходов («Лада»)
Матчи: 8
Броски: 11
Игровое время: 12:47
«Лада» — не первый клуб, который поверил, что сможет перезапустить карьеру Игоря Скороходова. В сезоне-2012/13 он забросил 27 шайб за «Югру», но тот результат оказался для него пиковой точкой. Чем дальше — тем ниже сползали показатели опытного форварда. Не помогло Игорю даже то, что Артис Аболс
Егор Аверин («Локомотив»)
Матчи: 8
Броски: 11
Игровое время: 16:55
С каждым своим сезоном в «Локомотиве» омич Аверин забивал всё больше и больше. Путь от 11 голов до 21 он проделал за четыре года. Казалось, что из
Андрей Нестрашил («Нефтехимик»)
Матчи: 7
Броски: 20
Игровое время: 19:38
Когда чешский легионер «Нефтехимика» штамповал голы на предсезонке, болельщики «Сибири» искусали все локти. Ведь это руководство их клуба добровольно отказалось от Нестрашила, сославшись на его проблемы со здоровьем. Однако официальные игры сменили предсезонные, а карета превратилась в тыкву. То ли
Андреас Турессон («Куньлунь»)
Матчи: 6
Броски: 13
Игровое время: 13:08
Не один Костицын пока не может забить за «Куньлунь», но и Андреас Турессон. У него уже есть неудачный опыт игры в КХЛ. Три года назад его выгнали из «Сибири», не дожидаясь окончания сезона. Но тогда претензии к Турессону сводились к его игре в обороне и самоотдаче. С результативностью у него был полный порядок: 6 голов в 6 играх. Теперь на той же дистанции — баранка. Отчасти пробуксовка Турессона на старте может быть связана с предсезонкой, пропущенной
Олли Палола («Йокерит»)
Матчи: 6
Броски: 7
Игровое время: 15:25
Когда этот финн не заиграл в «Витязе», это больше напоминало несчастный случай, стечение обстоятельств. Бывает так, что классный игрок попадает не в свою команду и всё идёт наперекосяк. На родине Олли дважды становился лучшим снайпером лиги, а прошлый сезон провёл в Швеции, где реабилитировался за подольский конфуз. Попытка со второго захода взять штурмом КХЛ, но теперь уже в комфортных условиях, оборачивается для Палолы очередным провалом. На последний матч «Йокерита» в Хабаровске он даже не попал в состав, за что может винить только себя.
Лукаш Кашпар («Слован»)
Матчи: 9
Броски: 20
Игровое время: 16:26
Чешский форвард недавно разродился интервью, в котором заявил, что после скандала с «Динамо» в российские клубы он больше ни ногой. Да только жизнь в словацкой столице и вовремя выплаченная зарплата пока никак не сказываются на игре Кашпар. Форвард, который на протяжении трёх сезонов подряд забивал по 16 шайб, никак не может открыть счёт своим голам в стартовавшем сезоне. Если Лукаш не конвертирует броски в голы, то вскоре «Слован» может взять пример с «Динамо» и поместить его в список отказов.
Дуайт Кинг («Автомобилист»)
Матчи: 6
Броски: 9
Игровое время: 16:12
Когда в Екатеринбурге подписывали контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли, то наверняка рассчитывали на большую отдачу. Из нападающих «Автомобилиста» больше Дуайта Кинга играет только Францис Паре, но если на счету Паре уже три шайбы, то его более именитый соотечественник пока довольствуется голевыми передачами. Впрочем, Кинг такой не один. У словенца Рока Тичара идентичные 0+3 в 6 играх. Учитывая, что в составе уральцев шесть легионеров, каждому нужно срочно прибавлять, иначе можно угодить в запас.
Мартиньш Карсмус («Динамо» М)
Матчи: 9
Броски: 12
Игровое время: 16:32
Вряд ли латвийский форвард «Динамо» заслуживает жёсткой критики. Он
Роман Горак («Витязь»)
Матчи: 8
Броски: 13
Игровое время: 18:29
Райан Стоа («Спартак»)
Матчи: 8
Броски: 13
Игровое время: 17:39
Голы — это не главная специализация американца.
Александр Фролов («Амур»)
Матчи: 9
Броски: 14
Игровое время: 16:31
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