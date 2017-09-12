«Сибирь» расторгла контракт с хоккеистом Станиславом Бутузовым по соглашению сторон
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» по соглашению сторон расторгла контракт с 21-летним нападающим Станиславом Бутузовым, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
Форвард в июне подписал двухлетний контракт с новосибирским клубом.
В текущем сезоне нападающий не провел за команду ни одного матча. В сезоне-2016/17 Бутузов сыграл в КХЛ 19 матчей за новокузнецкий «Металлург», в которых набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи), и 28 матчей в ВХЛ за курганское «Зауралье», где заработал 8 баллов (3+5).
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