«Сибирь» расторгла контракт с хоккеистом Станиславом Бутузовым по соглашению сторон

Форвард в июне подписал двухлетний контракт с новосибирским клубом.

В текущем сезоне нападающий не провел за команду ни одного матча. В сезоне-2016/17 Бутузов сыграл в КХЛ 19 матчей за новокузнецкий «Металлург», в которых набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи), и 28 матчей в ВХЛ за курганское «Зауралье», где заработал 8 баллов (3+5).