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12 сентября 2017, 15:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» расторгла контракт с хоккеистом Станиславом Бутузовым по соглашению сторон

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» по соглашению сторон расторгла контракт с 21-летним нападающим Станиславом Бутузовым, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Форвард в июне подписал двухлетний контракт с новосибирским клубом.

В текущем сезоне нападающий не провел за команду ни одного матча. В сезоне-2016/17 Бутузов сыграл в КХЛ 19 матчей за новокузнецкий «Металлург», в которых набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи), и 28 матчей в ВХЛ за курганское «Зауралье», где заработал 8 баллов (3+5).

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