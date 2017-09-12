«Витязь»: Получивший травму в игре с ХК «Барыс» Хорак отправился с командой на выезд

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«Витязь» 10 сентября со счетом 1:5 проиграл в Подольске «Барысу». Хорак не появлялся на льду после первого периода. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов на пресс-конференции сообщил, что Хорак выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.

«Витязь» во вторник отправился на выезд, в рамках которого сыграет против «Сибири», «Куньлуня», «Адмирала» и «Амура». Роман Хорак полетел с командой, — сообщили в пресс-службе «Витязя».