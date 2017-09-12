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12 сентября 2017, 15:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь»: Получивший травму в игре с ХК «Барыс» Хорак отправился с командой на выезд

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Чешский форвард Роман Хорак, получивший травму в воскресенье в игре регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом», отправился с «Витязем» на выездную серию, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе подмосковного клуба.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Чешский форвард Роман <span class=error>Хорак</span> получивший травму в воскресенье в игре регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>астанинским</span> <span class=error>Барысом</span> отправился с Витязем на выездную серию сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> подмосковного клуба. Увеличить
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«Витязь» 10 сентября со счетом 1:5 проиграл в Подольске «Барысу». Хорак не появлялся на льду после первого периода. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов на пресс-конференции сообщил, что Хорак выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.

«Витязь» во вторник отправился на выезд, в рамках которого сыграет против «Сибири», «Куньлуня», «Адмирала» и «Амура». Роман Хорак полетел с командой, — сообщили в пресс-службе «Витязя».

«Надеемся, что травма у Хорака не такая серьезная», — отметил Валерий Белов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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