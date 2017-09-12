«Витязь»: Получивший травму в игре с ХК «Барыс» Хорак отправился с командой на выезд
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Чешский форвард Роман Хорак, получивший травму в воскресенье в игре регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом», отправился с «Витязем» на выездную серию, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе подмосковного клуба.
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«Витязь» 10 сентября со счетом 1:5 проиграл в Подольске «Барысу». Хорак не появлялся на льду после первого периода. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов на
«Витязь» во вторник отправился на выезд, в рамках которого сыграет против «Сибири», «Куньлуня», «Адмирала» и «Амура». Роман Хорак полетел с командой, — сообщили в
«Надеемся, что травма у Хорака не такая серьезная», — отметил Валерий Белов, слова которого приводит
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