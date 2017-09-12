Сейв защитника «Амура» Бердюкова признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
КХЛ опубликовала подборку лучших сейвов прошедшей игровой недели.
Первое место заняло спасение защитника «Амура» Георгия Бердюкова в матче с «Трактором».
1. Защитник «Амура» Георгий Бердюков в матче с «Трактором».
2. Защитник рижского «Динамо» Карл Столлери в матче с «Локомотивом».
3. Вратарь «Витязя» Антон Тодыков в матче с «Сибирью».
4. Вратарь «Сибири» Александр Салак в матче с «Витязем».
5. Голкипер «Спартака» Маркус Свенссон в матче со СКА.
6. Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров в матче с ЦСКА.
7. Голкипер «Барыса» Сергей Кудрявцев в игре с «Салаватом Юлаевым».
8. Вратарь «Адмирала» Иван Налимов в матче с магнитогорским «Металлургом».
9. Голкипер «Трактора» Павел Францоуз в игре с «Амуром».
10. Вратарь «Йокерита» Райан Запольски в матче со «Спартаком».
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