Сейв защитника «Амура» Бердюкова признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Первое место заняло спасение защитника «Амура» Георгия Бердюкова в матче с «Трактором».

1. Защитник «Амура» Георгий Бердюков в матче с «Трактором».

2. Защитник рижского «Динамо» Карл Столлери в матче с «Локомотивом».

3. Вратарь «Витязя» Антон Тодыков в матче с «Сибирью».

4. Вратарь «Сибири» Александр Салак в матче с «Витязем».

5. Голкипер «Спартака» Маркус Свенссон в матче со СКА.

6. Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров в матче с ЦСКА.

7. Голкипер «Барыса» Сергей Кудрявцев в игре с «Салаватом Юлаевым».

8. Вратарь «Адмирала» Иван Налимов в матче с магнитогорским «Металлургом».

9. Голкипер «Трактора» Павел Францоуз в игре с «Амуром».

10. Вратарь «Йокерита» Райан Запольски в матче со «Спартаком».

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