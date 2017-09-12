Диц: Было бы здорово набрать 80 очков в «регулярке» КХЛ, но, кажется, это нереально

Канадец Диц в июле подписал контракт на один сезон с «Барысом». Диц набрал 11 очков (5 заброшенных шайб и 6 голевых передач) в 8 матчах и занимает первое место в списке самых результативных защитников сезона КХЛ. В регулярном чемпионате клубы КХЛ проводят по 56 матчей. «Барыс» лидирует в Восточной конференции, набрав 19 очков в 8 матчах.

«Конечно, большой фактор нашего успеха в начале сезона и моей результативности — это Кевин Даллмэн. Его история говорит сама за себя, сейчас Кевин взял меня под свое крыло, показывает, как все устроено в КХЛ, как нужно играть, его помощь неоценима для меня. Готов ли выдержать набранный темп и набрать около 80 очков в регулярном чемпионате? Да, было бы здорово, но, кажется, это нереально», — сказал Диц.

«Не верю, что это возможно, потому что чем дальше, тем больше будет борьбы, тем сложнее будет забивать и набирать очки. Но будем стараться, я продолжаю учиться, учиться у Дэллмана. О такой карьере, как у Кевина, мечтали бы многие хоккеисты. Я набираю очки в восьми играх КХЛ, а он делает это уже десять сезонов в этой лиге. Согласитесь, разница просто огромная», — продолжил собеседник агентства.

Диц в сезоне-2015/16 провел 13 матчей в НХЛ за «Монреаль». «Я много смотрел за Андреем Марковым, находясь в “Канадиенс”, это особенный игрок. Не знаю никого, кто был бы столь же хорош в том, что касается принятия быстрых и простейших решений на льду. Он никогда не усложняет игру, заставляет хоккей выглядеть таким простым своей работой с шайбой. И, конечно, он здорово использует свое тело, как перед воротами, так и в углах», — отметил защитник «Барыса».

«В целом, я бы сказал, что больше всего в современном хоккее мне нравится игра Дрю Даути из “Лос-Анджелеса” и Ши Уэбера из “Монреаля”. Понятно, что играть на их уровне очень сложно, но я всегда стараюсь учиться, когда вижу их игру», — заключил Диц.