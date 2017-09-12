КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала защитника «Барыса»

Такое решение было принято по итогам рассмотрения эпизода с участием Липина в матче между «Витязем» и «Барысом» (10 сентября).

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 3, 10.09.2017, 17:00 1:5 Витязь Барыс

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника “Барыс” Александра Липина наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) “Руководства по судейству сезона 2017/2018” — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.7. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

Аналогичные санкции были применены и по отношении к игроку «Витязя» Артему Ворошило. Причем грубая игра последнего едва не привела к массовой драке, но хоккеистов вовремя разняли судьи.