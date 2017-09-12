Родные стены не помогли: «Амур» в Хабаровске уступил «Йокериту» на льду «Платинум Арены»

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Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

Хоккеисты хабаровского «Амура» не сумели выковать победу на домашнем льду. «Тигры» проиграли первый в этом сезоне матч домашней серии, уступив финскому «Йокериту». Гости из Хельсинки передали своему земляку Юхе Метсоле привет из четырех шайб, а дальневосточники сумели забросить в ворота «джокеров» лишь две, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Хабаровчане отлично начали первый период: сразу же организовали атаку и перевели игру в зону «Йокерита». Уже на четвертой минуте Алексей Бывальцев открыл счет с передачи Олега Ли — голкипер финнов Райан Заполски не успел отразить шайбу, которая улетела в сетку над его щитком. Огорченные «джокеры» попытались тут же отыграться, но прорыв к воротам Метсолы закончился потасовкой: вратаря «тигров» выкинули из ворот, а Дмитрий Швиденко вступился за сокомандника. Вердикт судей — штрафы Хенри Иконену за задержку соперника руками и Джону Норману за неспортивное поведение.

«Амур» получил первое с начала игры численное преимущество, но реализовать его не удалось. А вскоре после выхода в полном составе «Йокерит» забил ответную шайбу: гол на свой счет записал Марко Анттила. Еще четыре минуты — и «тигры» снова вырвались вперед. На этот раз снаряд в ворота финнов отправил Павел Дедунов, а капитан «Амура» Виталий Атюшов отметился голевой передачей. Но болельщики хабаровчан ликовали недолго. Как только «тигр» Олег Губин за задержку клюшкой уехал на скамью плохишей, «джокеры» реализовали свое большинство — 2:2. Над плечом Юхи Метсолы шайбу пустил Брайан О’Нилл. На перерыв команды разошлись с ничейным счетом — до конца периода вырваться вперед ни одному из соперников не удалось.

Второй период «Амур» провалил — вместо слаженных атакующих комбинаций хабаровчане раз за разом допускали грубые ошибки, а финская команда не прощала даже малейшего промаха. Не осталось следа и от грамотно выстроенной защиты — голкипер «тигров» Юха Метсола вынужден был практически в одиночку прикрывать свои ворота. Его сокомандники, блокируя форвардов «Йокерита», так старались, что опрокинули в сетку собственного вратаря.

Впрочем, для «джокеров» игра только началась. Уже на старте следующей двадцатиминутки финны продемонстрировали куда более впечатляющую сыгранность в атаке, чем в начале матча, и напомнили хабаровчанам, что по-прежнему являются сложным противником. Хельсинская дружина раз за разом создавала опасные моменты в зоне «Амура», вынудив хозяев льда играть в обороне. Одна из атак завершилась третьей шайбой в ворота «тигров» — Юха Метсола пропустил снаряд от Эли Толванена. А за минуту до очередного перерыва Мэттью Гилрой увеличил отрыв «Йокерита» в счете до двух шайб — 4:2.

В заключительном игровом отрезке на «Амур» градом посыпались удаления. Впрочем, финны также не отличались дисциплиной: грубая игра, подножки и задержки исправно приносили двухминутные штрафы и той, и другой команде. «Тигры» вынуждены были играть в обороне, чтобы не допустить совсем уж разгромного поражения.

Впрочем, хабаровские форварды все же создали несколько опасных моментов у ворот «Йокерита». Одну из шайб, которую всеми силами толкали в сетку Богдан Потехин и Александр Фролов, райану Заполски пришлось накрывать всем телом. В результате хоккеисты «Амура» уронили голкипера финнов в ворота — жаль, что за гол такой маневр засчитать нельзя. С финальным гудком счет на табло остался прежним — 4:2 в пользу гостей.