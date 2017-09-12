ХК «Адмирал» победил братиславский «Слован»

С самого начал встречи «моряки» ринулись в атаку. Несмотря на обилие голевых моментов «распечатать» ворота Штепанека удалось лишь в середине второй двадцатиминутки. Точный бросок Дамира Жафярова вывел хозяев вперед.

Хоккеисты «Слована» смогли отыграться лишь под занавес третьего периода, сменив вратаря на шестого полевого игрока. За 30 секунд до конца основного времени счет сравнял Радек Смоленяк.

Овертайм победителя не вывил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Адмирала» Максим Казаков и Дмитрий Саюстов.

Следующий домашний матч «Адмирал» проведет уже в среду, 13 сентября против финского «Йокерита», в пятницу, 15 сентября «моряки» сразятся с московским ЦСКА. Завершится домашняя серия встречей с подмосковным «Витязем» в воскресенье, 17 сентября.