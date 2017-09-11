Мозякин и Коварж устали тянуть «Магнитку». Что делать вице-чемпиону?

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Всего пару лет назад матч этих соперников легко мог стать центральным событием не только в рамках игрового дня, но и всей недели. Сейчас и «Динамо», и «Магнитка» по-прежнему ставят перед собой высокие задачи. Однако действительность такова, что о былом величии приходится вспоминать с нотками ностальгии. Уральцы, потерявшие в межсезонье Даниса Зарипова и лучшую часть обороны, уехавшую в НХЛ, пока вспыхивают только отрезками. Процесс перестройки обещает быть долгим и мучительным. Матч с «Динамо» это в очередной раз подтвердил. В равных составах гости были не слишком опасны, а рассчитывать на то, что в очередной раз вывезут на своих плечах Мозякин и Коварж, слишком наивно. На этот раз у них нашлись помощники в лице Мэтта Эллисона и Ярослава Косова.

Игорь Григоренко, лихо начавший свое выступление в «Металлурге» после результативного дебюта на протяжении пяти игр обходится без набранных очков. Тренеры готовы ждать пока он наберет оптимальную форму, но на игру с «Динамо» ветеран заявлен не был. Лучшим в составе «Магнитки» оказался вратарь Василий Кошечкин, и его подвиги не пропали впустую.

На фоне уральцев «Динамо» смотрелось живо. Проблемы есть с мастерством, но не с желанием. Москвичей наряду с «Барысом» и «Куньлунем» можно отнести к главным сюрпризами на старте сезона КХЛ. После тяжелейшего выезда и сложной игрой с ЦСКА бело-голубые поразили активностью и объемом катания. Скоростные атаки сходу у них порой проходили очень симпатичные. Однако далеко на этом не уедешь, что прекрасно понимают в руководстве клуба. С усилением остаются проблемы. Анонсированный еще недели две назад приезд финского нападающего Сакари Салминена, имеющего опыт выступлений в КХЛ за «Торпедо» и «Йокерит», до сих пор не состоялся.

По информации «СЭ», задержка связана с проблемами по оформлению визы. Что касается контракта с Алексеем Терещенко, то советник генерального директора клуба Рубен Бегунц сообщил «СЭ» о вероятности подписания соглашения в ближайшие дни. «Нам надо получить заключение врачей о состоянии Терещенко, — отметил он. — Если все будет нормально, то сразу подпишем с ним контракт.

— Стоит ли ждать новичков в ближайшем будущем?

— У нас осталась свободной одна вакансия легионера, на которую есть три кандидата. Однако надо немного подождать, чтобы прийти к общему знаменателю по финансовым требованиям. Пока они выглядят завышенными.

Голы «Динамо» даются с превеликим трудом при огромном количестве бросков и созданных моментов. В большинстве хозяева играли много раз и забили только однажды благодаря дальнему броску Дмитрия Вишневского. В этом эпизоде им чуть повезло, что шайба несколькими секундами раньше полностью не вышла из зоны. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев по этому поводу затребовал «челлендж», но проиграл.

В матче, изобиловавшем бессмысленными удавлениями, включая спорный фол со стороны Евгения Артюхина, врезавшегося за чужими воротами в Сергея Терещенко, интрига жила долго.

Динамовцы в этом должны винить исключительно самих себя. Сначала канадский легионер «Металлурга» Мэтт Эллисон все сделал сам, обокрав молодого защитника Егора Зайцева и разложив вратаря Александра Еременко. А потом Ярослав Косов расторопнее всех оказался на чужом пятачке, сыграв на добивании.