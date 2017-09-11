Мозякин и Коварж устали тянуть «Магнитку». Что делать вице-чемпиону?
Несмотря на паузу лидеров, «Металлург» победил в Москве «Динамо».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Всего пару лет назад матч этих соперников легко мог стать центральным событием не только в рамках игрового дня, но и всей недели. Сейчас и «Динамо», и «Магнитка»
Игорь Григоренко, лихо начавший свое выступление в «Металлурге» после результативного дебюта на протяжении пяти игр обходится без набранных очков. Тренеры готовы ждать пока он наберет оптимальную форму, но на игру с «Динамо» ветеран заявлен не был. Лучшим в составе «Магнитки» оказался вратарь Василий Кошечкин, и его подвиги не пропали впустую.
На фоне уральцев «Динамо» смотрелось живо. Проблемы есть с мастерством, но не с желанием. Москвичей наряду с «Барысом» и «Куньлунем» можно отнести к главным сюрпризами на старте сезона КХЛ. После тяжелейшего выезда и сложной игрой с ЦСКА
По информации «СЭ», задержка связана с проблемами по оформлению визы. Что касается контракта с Алексеем Терещенко, то советник генерального директора клуба Рубен Бегунц сообщил «СЭ» о вероятности подписания соглашения в ближайшие дни. «Нам надо получить заключение врачей о состоянии Терещенко, — отметил он. — Если все будет нормально, то сразу подпишем с ним контракт.
— Стоит ли ждать новичков в ближайшем будущем?
— У нас осталась свободной одна вакансия легионера, на которую есть три кандидата. Однако надо немного подождать, чтобы прийти к общему знаменателю по финансовым требованиям. Пока они выглядят завышенными.
Голы «Динамо» даются с превеликим трудом при огромном количестве бросков и созданных моментов. В большинстве хозяева играли много раз и забили только однажды благодаря дальнему броску Дмитрия Вишневского. В этом эпизоде им чуть повезло, что шайба несколькими секундами раньше полностью не вышла из зоны. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев по этому поводу затребовал «челлендж», но проиграл.
В матче, изобиловавшем бессмысленными удавлениями, включая спорный фол со стороны Евгения Артюхина, врезавшегося за чужими воротами в Сергея Терещенко, интрига жила долго.
Динамовцы в этом должны винить исключительно самих себя. Сначала канадский легионер «Металлурга» Мэтт Эллисон все сделал сам, обокрав молодого защитника Егора Зайцева и разложив вратаря Александра Еременко. А потом Ярослав Косов расторопнее всех оказался на чужом пятачке, сыграв на добивании.
|11.09.2017 19:30
|Зрители 6207
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|ХК Динамо
|1:2
|Металлург Мг
|(0:0, 1:0, 0:2)
|Владимир Воробьев
|Илья Воробьев
|Александр Еременко 58:37
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Ян Коварж
|02:56
|Ник Шос
|15:34
|18:07
|Евгений Артюхин
|18:07
|Евгений Артюхин
|Ярослав Косов
|18:42
|19:40
|2-й период
|Владислав Калетник
|29:00
|Денис Казионов
|30:45
|32:50
|Никита I Комаров
|Оскар Осала
|35:16
|Евгений Тимкин
|38:25
|39:49
|Дмитрий Вишневский (А. Кутейкин, В. Брюквин)
|3-й период
|Мэтт Эллисон (О. Осала, Н. Пивцакин)
|47:48
|52:54
|Мартиньш Карсумс
|Ярослав Косов (С. Мозякин, Н. Шос)
|54:37
|16
|Штрафное время
|24
|7
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter