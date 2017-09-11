Петербургский СКА одержал девятую победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Ладу»

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Встреча, прошедшая в понедельник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (на 37-й минуте), Павел Дацюк (47) и Илья Ковальчук (49). У гостей отличился Станислав Бочаров (6).

СКА в следующем матче дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 13 сентября, «Лада» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».