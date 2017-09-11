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11 сентября 2017, 22:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Петербургский СКА одержал девятую победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Ладу»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты санкт-петербургского СКА одержали девятую победу подряд в текущем регулярном чемпионате КХЛ, дома обыграв тольяттинскую «Ладу».

Хоккеисты <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> одержали девятую победу подряд в текущем регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span> дома обыграв тольяттинскую Ладу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (на 37-й минуте), Павел Дацюк (47) и Илья Ковальчук (49). У гостей отличился Станислав Бочаров (6).

СКА в следующем матче дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 13 сентября, «Лада» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».

11.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат
СКА 3:1 Лада
(0:1, 1:0, 2:0)
Вратари
1-й период
Бочаров С. (Ахметов Р.) 05:17
Белоусов Г. 12:08
Зернов Д. 16:18
2-й период
29:50 Плотников С.
Филатов Н. 32:28
36:21 Прохоркин Н. (Плотников С.)
3-й период
41:23 Тихонов В.
Новотны И. 44:51
46:24 Дацюк П. (Ковальчук И., Гусев Н.)
48:27 Ковальчук И. (Гусев Н.)
51:34
53:44 Кетов Е.
Новотны И. 53:44
Статистика
6 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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