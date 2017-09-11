Петербургский СКА одержал девятую победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Ладу»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты санкт-петербургского СКА одержали девятую победу подряд в текущем регулярном чемпионате КХЛ, дома обыграв тольяттинскую «Ладу».
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Встреча, прошедшая в понедельник в
СКА в следующем матче дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 13 сентября, «Лада» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».
Вратари
|1-й период
|Бочаров С. (Ахметов Р.)
|05:17
|Белоусов Г.
|12:08
|Зернов Д.
|16:18
|2-й период
|29:50
|Плотников С.
|Филатов Н.
|32:28
|36:21
|Прохоркин Н. (Плотников С.)
|3-й период
|41:23
|Тихонов В.
|Новотны И.
|44:51
|46:24
|Дацюк П. (Ковальчук И., Гусев Н.)
|48:27
|Ковальчук И. (Гусев Н.)
|51:34
|53:44
|Кетов Е.
|Новотны И.
|53:44
Статистика
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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