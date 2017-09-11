«Металлург» победил московское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Металлурга» отличились Мэтт Эллисон (48-я минута), Ярослав Косов (55). За
Магнитогорцы занимают второе место в Восточной конференции с 17 очками. «Динамо» идет третьим позицию в Западной конференции с 16 очками.
В следующих матчах 13 сентября «Металлург» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», «Динамо» примет челябинский «Трактор».
|11.09.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|ХК Динамо
|1:2
|Металлург Мг
|(0:0, 1:0, 0:2)
Главные тренеры
|Владимир Воробьев
|Илья Воробьев
Вратари
|Александр Еременко 58:37
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Ян Коварж
|02:56
|Ник Шос
|15:40
|18:07
|Евгений Артюхин
|18:07
|Евгений Артюхин
|Ярослав Косов
|18:42
|19:40
|2-й период
|Владислав Калетник
|29:00
|Денис Казионов
|30:45
|32:50
|Оскар Осала
|35:16
|Евгений Тимкин
|38:25
|39:49
|Дмитрий Вишневский (В. Брюквин, А. Кутейкин)
|3-й период
|Мэтт Эллисон (О. Осала, Н. Пивцакин)
|47:48
|52:54
|Мартиньш Карсумс
|Ярослав Косов (С. Мозякин, Н. Шос)
|54:37
Статистика
|16
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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