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11 сентября 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» победил московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 автором победной шайбы стал Ярослав <span class=error>Косов</span>. Увеличить
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В составе «Металлурга» отличились Мэтт Эллисон (48-я минута), Ярослав Косов (55). За бело-голубых шайбу забросил Дмитрий Вишневский (40).

Магнитогорцы занимают второе место в Восточной конференции с 17 очками. «Динамо» идет третьим позицию в Западной конференции с 16 очками.

В следующих матчах 13 сентября «Металлург» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», «Динамо» примет челябинский «Трактор».

11.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 1:2 Металлург Мг
(0:0, 1:0, 0:2)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Илья Воробьев
Вратари
Александр Еременко 58:37 Василий Кошечкин
1-й период
Ян Коварж 02:56
Ник Шос 15:40
18:07 Евгений Артюхин
18:07 Евгений Артюхин
Ярослав Косов 18:42
19:40
2-й период
Владислав Калетник 29:00
Денис Казионов 30:45
32:50
Оскар Осала 35:16
Евгений Тимкин 38:25
39:49 Дмитрий Вишневский (В. Брюквин, А. Кутейкин)
3-й период
Мэтт Эллисон (О. Осала, Н. Пивцакин) 47:48
52:54 Мартиньш Карсумс
Ярослав Косов (С. Мозякин, Н. Шос) 54:37
Статистика
16 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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