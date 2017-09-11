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11 сентября 2017, 22:16 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в сезоне

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в сезоне, обыграв на «Минск-Арене» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) челябинский «Трактор», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане завершили выездную серию матчей на перед выходными а на текущей неделе проведут еще три матча на домашней площадке. Увеличить
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Минчане завершили выездную серию матчей на перед выходными, а на текущей неделе проведут еще три матча на домашней площадке. Состав хозяев перед игрой с «Трактором» пополнил американский нападающий Джек Скилле, который уже в первом матче отметился голом и двумя результативными передачами.

Начало встречи осталось за гостями. Челябинцы, в составе которых выступают бывшие динамовцы Ник Бэйлен и Пол Щехура, гораздо острее действовали у ворот Юнаса Энрота. Все изменилось после первой заброшенной шайбы в исполнении «зубров». Новичок хозяев на 13-й минуте Джек Скилле выехал из-за ворот и, находясь спиной к голкиперу, отправил шайбу с острого угла под перекладину над плечом Павла Францоуза. Вскоре «Трактор» был наказан двухминутным удалением. В ходе розыгрыша большинства отличный момент удвоить преимущество в счете упустил Куинтон Хауден, после его броска шайба угодила в штангу.

Развить свой успех динамовцы смогли после отдыха. На 36-й минуте затяжная атака «Динамо» завершилась опасным броском Джастин Фонтэйна. Гостям, казалось, удалось отвести угрозу, но динамовцы благодаря прессингу смогли перехватить шайбу, а точный бросок, выехав по-бобровски из-за ворот нанес Евгений Лисовец — 2:0.

Подопечные Горди Дуайера гораздо активнее и эффективнее выгляди в прошедшем матче в нападении. Третий гол был организован после стремительной атаки. Джек Скилле сделал передачу на Куинтона Хаудена, который был точен на добивании — 3:0.

Для минчан победа над «Трактором» вторая в девяти проведенных матчах десятого сезона КХЛ. Первый успех «зубры» праздновали 6 сентября, обыграв на выезде «Сочи» — 4:2.

Следующий матч на «Минск-Арене» минское «Динамо» проведет 13 августа. Соперником зубров станут хоккеисты тольяттинской «Лады».

11.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 3:0 Трактор
(1:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Анвар Гатиятулин
Вратари
Юнас Энрот Павел Францоуз
1-й период
04:36 Роман Дюков
12:18 2783 (К. Хауден)
14:08
2-й период
Павел Францоуз 23:16
25:08 Куинтон Хауден
28:52 Александр Матерухин
35:38 Евгений Лисовец (Д. Фонтэйн)
35:58 Александр Павлович
3-й период
44:08 Куинтон Хауден
50:29 Илья Шинкевич
59:22
59:22 Дмитрий Коробов
Алексей Петров 59:22
Статистика
17 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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