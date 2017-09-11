Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в сезоне

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Минчане завершили выездную серию матчей на перед выходными, а на текущей неделе проведут еще три матча на домашней площадке. Состав хозяев перед игрой с «Трактором» пополнил американский нападающий Джек Скилле, который уже в первом матче отметился голом и двумя результативными передачами.

Начало встречи осталось за гостями. Челябинцы, в составе которых выступают бывшие динамовцы Ник Бэйлен и Пол Щехура, гораздо острее действовали у ворот Юнаса Энрота. Все изменилось после первой заброшенной шайбы в исполнении «зубров». Новичок хозяев на 13-й минуте Джек Скилле выехал из-за ворот и, находясь спиной к голкиперу, отправил шайбу с острого угла под перекладину над плечом Павла Францоуза. Вскоре «Трактор» был наказан двухминутным удалением. В ходе розыгрыша большинства отличный момент удвоить преимущество в счете упустил Куинтон Хауден, после его броска шайба угодила в штангу.

Развить свой успех динамовцы смогли после отдыха. На 36-й минуте затяжная атака «Динамо» завершилась опасным броском Джастин Фонтэйна. Гостям, казалось, удалось отвести угрозу, но динамовцы благодаря прессингу смогли перехватить шайбу, а точный бросок, выехав по-бобровски из-за ворот нанес Евгений Лисовец — 2:0.

Подопечные Горди Дуайера гораздо активнее и эффективнее выгляди в прошедшем матче в нападении. Третий гол был организован после стремительной атаки. Джек Скилле сделал передачу на Куинтона Хаудена, который был точен на добивании — 3:0.

Для минчан победа над «Трактором» вторая в девяти проведенных матчах десятого сезона КХЛ. Первый успех «зубры» праздновали 6 сентября, обыграв на выезде «Сочи» — 4:2.

Следующий матч на «Минск-Арене» минское «Динамо» проведет 13 августа. Соперником зубров станут хоккеисты тольяттинской «Лады».