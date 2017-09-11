Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в сезоне
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в сезоне, обыграв на «Минск-Арене» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) челябинский «Трактор», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Минчане завершили выездную серию матчей на перед выходными, а на текущей неделе проведут еще три матча на домашней площадке. Состав хозяев перед игрой с «Трактором» пополнил американский нападающий Джек Скилле, который уже в первом матче отметился голом и двумя результативными передачами.
Начало встречи осталось за гостями. Челябинцы, в составе которых выступают бывшие динамовцы Ник Бэйлен и Пол Щехура, гораздо острее действовали у ворот Юнаса Энрота. Все изменилось после первой заброшенной шайбы в исполнении «зубров». Новичок хозяев на 13-й минуте Джек Скилле выехал
Развить свой успех динамовцы смогли после отдыха. На 36-й минуте затяжная атака «Динамо» завершилась опасным броском Джастин Фонтэйна. Гостям, казалось, удалось отвести угрозу, но динамовцы благодаря прессингу смогли перехватить шайбу, а точный бросок, выехав
Подопечные Горди Дуайера гораздо активнее и эффективнее выгляди в прошедшем матче в нападении. Третий гол был организован после стремительной атаки. Джек Скилле сделал передачу на Куинтона Хаудена, который был точен на добивании — 3:0.
Для минчан победа над «Трактором» вторая в девяти проведенных матчах десятого сезона КХЛ. Первый успех «зубры» праздновали 6 сентября, обыграв на выезде «Сочи» — 4:2.
Следующий матч на «Минск-Арене» минское «Динамо» проведет 13 августа. Соперником зубров станут хоккеисты тольяттинской «Лады».
|Горди Дуайер
|Анвар Гатиятулин
|Юнас Энрот
|Павел Францоуз
|1-й период
|04:36
|Роман Дюков
|12:18
|2783 (К. Хауден)
|14:08
|2-й период
|Павел Францоуз
|23:16
|25:08
|Куинтон Хауден
|28:52
|Александр Матерухин
|35:38
|Евгений Лисовец (Д. Фонтэйн)
|35:58
|Александр Павлович
|3-й период
|44:08
|Куинтон Хауден
|50:29
|Илья Шинкевич
|59:22
|59:22
|Дмитрий Коробов
|Алексей Петров
|59:22
|17
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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