«Локомотив» победил «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 11 сентября. Ярославский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Василевский (47-я минута), Алексей Михнов (49). За «Локомотив» шайбы забросили Петри Контиола (7), Денис Мосалев (29), Стаффан Кронвалль (45).
«Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции с 14 очками. «Автомобилист» идет вторым на Востоке (15).
В другом матче понедельника «Северсталь» на своей площадке победила «Сочи» со счетом 1:0.
В следующей игре «Локомотив» примет магнитогорский «Металлург». «Автомобилист» сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 сентября.
|11.09.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
|Локомотив
|3:2
|Автомобилист
|(1:0, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Владимир Крикунов
Вратари
|Александр Судницин
|Якуб Коварж 59:30
|1-й период
|Алексей Симаков
|04:13
|06:04
|Петри Контиола (Б. Козун, С. Кронвалль)
|08:32
|Дмитрий Лугин
|08:32
|Дмитрий Лугин
|Александр Кучерявенко
|18:33
|2-й период
|20:49
|Максим Тальбо
|28:01
|Денис Мосалев (П. Коледов, В. Картаев)
|30:30
|Илья Любушкин
|Алексей Василевский
|30:30
|Кирилл Лямин
|38:19
|3-й период
|44:01
|Стаффан Кронвалль (Я. Накладал, П. Контиола)
|45:16
|Роман Манухов
|Алексей Василевский (И. Крикунов, А. Кучерявенко)
|46:07
|Алексей Михнов (Г. Мишарин)
|48:30
Статистика
|18
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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