Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30972470/
11 сентября 2017, 21:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» победил «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 11 сентября. Ярославский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Василевский (47-я минута), Алексей Михнов (49). За «Локомотив» шайбы забросили Петри Контиола (7), Денис Мосалев (29), Стаффан Кронвалль (45).

«Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции с 14 очками. «Автомобилист» идет вторым на Востоке (15).

В другом матче понедельника «Северсталь» на своей площадке победила «Сочи» со счетом 1:0.

В следующей игре «Локомотив» примет магнитогорский «Металлург». «Автомобилист» сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 сентября.

11.09.2017 19:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:2 Автомобилист
(1:0, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Владимир Крикунов
Вратари
Александр Судницин Якуб Коварж 59:30
1-й период
Алексей Симаков 04:13
06:04 Петри Контиола (Б. Козун, С. Кронвалль)
08:32 Дмитрий Лугин
08:32 Дмитрий Лугин
Александр Кучерявенко 18:33
2-й период
20:49 Максим Тальбо
28:01 Денис Мосалев (П. Коледов, В. Картаев)
30:30 Илья Любушкин
Алексей Василевский 30:30
Кирилл Лямин 38:19
3-й период
44:01 Стаффан Кронвалль (Я. Накладал, П. Контиола)
45:16 Роман Манухов
Алексей Василевский (И. Крикунов, А. Кучерявенко) 46:07
Алексей Михнов (Г. Мишарин) 48:30
Статистика
18 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денег

Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам

Гончаренко: все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с "Бенфикой"

Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи