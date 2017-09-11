«Локомотив» победил «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Василевский (47-я минута), Алексей Михнов (49). За «Локомотив» шайбы забросили Петри Контиола (7), Денис Мосалев (29), Стаффан Кронвалль (45).

«Локомотив» занимает пятое место в Западной конференции с 14 очками. «Автомобилист» идет вторым на Востоке (15).

В другом матче понедельника «Северсталь» на своей площадке победила «Сочи» со счетом 1:0.

В следующей игре «Локомотив» примет магнитогорский «Металлург». «Автомобилист» сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 сентября.